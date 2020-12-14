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強烈季候風襲港今晚降至15度　明日早上進一步跌至13至14度【附未來9日天氣預測】

社會 13:51 2020/12/14

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天文台指強烈季候風襲港今晚降至15度。

一股強烈冬季季候風襲港，本港今日氣溫顯著轉涼，晚上氣溫將跌至最低約15度，亦有一兩陣微雨；天文台預料未來數天早上相當清涼，市區最低氣溫約13、14度，新界再低2、3度，周末至下周初始見陽光，氣溫稍回升至最高21度。

本港正受一股強烈冬季季候風影響廣東沿岸，今日大致多雲，天文台下午1時錄得氣溫21度，惟稍後氣溫將顯著下降至晚間跌至最低約15度，亦有一兩陣微雨，吹和緩至清勁北至東北風；新界多區氣溫亦會陸續降至14度，打鼓嶺更會再低1、2度。

天文台預料，未來數天早上相當清涼，日間部分時間天色明朗及乾燥，市區最低氣溫約13、14度，最高亦僅16度；至明晨6時天文台將錄得13度，新界再低2、3度，沙田、西貢及將軍澳12度，而上水、大埔及屯門等更跌至11度。

天文台又稱，另一股季候風的補充將於周末期間抵達廣東沿岸，與其相關的乾燥氣流會為廣東帶來普遍晴朗的天氣，周末至下周初部分時間有陽光，屆時日夜溫差較大，氣溫將介乎最低13度至最高21度。

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記者：陳正怡
 

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