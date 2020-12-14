去年11.11大埔鐵路被擲竹枝　17歲女生否認曾擲竹枝或見人手持竹枝

▲ （經濟日報資料圖片）

去年11.11有人發起大三罷行動，東鐵線大埔段路軌疑被人投擲竹枝，事後7人被控有意圖地將物品放在或擲於鐵路上等罪，其中3人早前已認罪，另外4人否認控罪，案件今（14日）於粉嶺裁判法院續審。其中1名被告為17歲女生，她自辯時否認有投擲竹枝或看見手持竹枝的人。被問到有否叫朋友參與人鏈活動，女生激動稱當時只得她一人，但她希望到場招攬更多人加入。

4名否認控罪的被告依次為王姓女生（17歲）、何頌玹（23歲）、郭力豪（27歲）及呂駿豪（21歲），他們被控「意圖危害乘客等的安全而在鐵路上放置物品」罪。控罪指他們於2019年11月11日在大埔公路元州仔段一條天橋上，將竹枝放在或投擲在港鐵東鐵線鐵路上。呂另被控於同日在大埔廣福邨行人天橋管有攻擊性武器，即1把鎚、1把萬用刀、2把鉗及1個螺絲批。

涉案17歲女生今自辯時稱，她當日響應召集到大埔廣福邨參與人鏈活動，經過案發地點時看見行人路上有3個人，有人疑似受傷，她盤算著是否要上前遞上膠布及酒精消毒液時，突然有人捉著她的肩膀，並叫她「唔好望」，呼籲她離開，當她轉身離開時，聽到有人大叫「咪X走」，她感到驚慌而慢跑，有人從後推跌她，她倒地受傷，不久有警員到場將她扶起，警員及後將她拘捕及送院治療。

女生又指，她於整個過程中沒有見過任何人手拿竹枝，而當她看見行人路上的3人時，他們均無拿著竹枝，但她同意路邊有竹枝。

控方盤問女生時問及，她有否使用社交媒體找朋友一同參與人鏈活動，女生指，她有找朋友，但他們都稱「起唔到身」而拒絕，所以當時只得她自己一人，但希望招攬更多人加入，女生說到此時變得稍為激動並哽咽。

控方又指，女生知道當天有人發起堵塞鐵路交通的行動，問她「你係和理非，有人堵塞火車，危險㗎嘛，有冇諗過走？」女生則指她原本沒有想過走，直至有人提醒她離開，她當時亦看見便衣警員手持警棍，「驚俾佢打」所以離開。控方向女生指出，她當日與另外8人在場，在元洲仔段天橋協助他人投擲竹枝在鐵路上，或看見他人投擲竹枝，女生均表示不同意。審訊今（14日）午續。

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記者：林欣樂