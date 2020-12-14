周梓樂死因續訊　警員推斷死者於石牆外有行人路的2樓徘徊

▲ （經濟日報資料圖片）

科大學生周梓樂死因研訊今（14日）續訊。偵緝高級警員供稱，他去年11月4日到尚德邨停車場A調查時，「感覺2樓同3樓好似」，指兩層的泊車位後均設有矮石牆，惟3樓的石牆外沒有行人路，而2樓的石牆外卻有行人路。另外，其書面供詞中又提到於死者的iPad發現，死者曾於去年11月4日凌晨12時至12時49分，使用Telegram發送1張由停車場拍向唐明街及唐俊街交界的相片，結合閉路電視影像，相信死者當時正在停車場2樓徘徊。研訊今午續。

偵緝高級警員林志強今出庭作證，林駐守東九龍總區重案組3A隊，死因研訊主任讀出林早前錄取的書面供詞，供詞指林於2019年11月4日，與同事前往將軍澳尚德邨停車場，調查死者的懷疑墮樓事件，其後他前往保安控制室翻看閉路電視，另於11月13日到死者家中檢取了一系列證物，包括死者的iPhone、iPad、MacBook Pro及1部桌上電腦主機。

供詞續指，上述物品其後被送到網絡安全及科技罪案調查科檢驗，及後取得死者IPad的密碼，發現死者於去年11月4日凌晨12時許至12時49分期間，曾使用Telegram發送訊息到「飛機佬群 香港國民」及「行街（遲到）」兩個群組，其中死者曾將1張相片發送到後者，相片是由尚德邨停車場A拍向唐明街及唐俊街交界，結合閉路電視影像，相信死者當時正在停車場2樓徘徊。

林在庭上供稱，他當日到尚德邨停車場A調查時，看見了移動式閉路電視鏡頭及4枝固定鏡頭，惟他在停車場的保安控制室內，只能翻看移動式鏡頭的影像，因為固定鏡頭屬於尚德邨房署，並不是由停車場管理公司負責。

林又供稱，他在尚德邨停車場A調查時，曾沿停車場的行車路，由3樓行到2樓，「感覺2樓同3樓好似」，指兩層的泊車位後均設有矮石牆，惟3樓的石牆外沒有行人路，而2樓的石牆外卻有行人路。林指當時3樓石牆牆腳附近有水跡，但沒有血跡，只有2樓行人路處有發現血跡。

林的書面供詞中又提到，於去年11月12日，死者遺體被送往葵涌公眾殮房，死者父母在法醫前確認死者遺體，後於11月14日進行剖屍程序；死者母親聽到此處，在庭上哭泣。研訊今午續。

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記者：王仁昌