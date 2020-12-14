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WFH令工作量增加　逾6成人出現健康問題

職場 14:01 2020/12/14

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報告發現，在家工作導致工作量增加，受訪員工的工作時間比在疫情爆發前增加1.5小時。（法新社資料圖片）

在家工作（Work From Home，WFH）已是不少企業今年為保障員工健康而實施的政策，以減少員工外出。美國南加州大學（University of Southern California，USC）近日發布的調查報告卻指出，在美國有超過64%的在職人士因在家工作而導致的健康問題，而不足75%的在家工作者有正視其心理健康問題。

【戰勝社交距離】迎接聖誕　美企舉辦虛擬遙距年末派對回饋員工

該大學向近千名美國在職人士進行調查，探討疫情下的新常態對在職人士帶來什麼影響。報告指出，在家工作雖可讓員工節省車程等時間成本，卻令不少人感覺「被困於監獄」。同時，不少人在家工作時亦缺乏合適的工作設備，與及日常的社交互動。可是報告同時發現，在家工作導致工作量增加，衍生更大的工作壓力。受訪員工表示，他們的工作時間比在疫情爆發前增加1.5小時。

每日加班約1.5小時　不定時工作損健康

報告另指，除了心理壓力外，在家工作者亦承受不同類型的身體健康問題，如頸部疼痛加劇等。而在一眾受訪者之中，女性高收入人士的健康狀況最令人憂慮。年均收入低於10萬美元（約港幣77.52萬元）的女性在家工作者有可能出現兩個或以上的健康問題，比收入更高的男性員工更多。

近75％的受訪者亦表示，他們因在家工作而改變工作時間。有三分之一受訪者表示，他們專更改工作時間的原因是為了配合其他人的家中工作。報告指，這些工時更改或不穩定也可能損害健康，甚至出現新的精神或身體疾病。

飼養寵物者　負面影響較輕微

報告強調，長期及被迫在家工作才有可能造成上述的身心損害，而在家工作並非完全不可行的工作模式。值得一提的是，調查發現如在家工作者是有飼養寵物，其身心健康並未因被迫在家工作而造成負面影響。可是報告表明，絕不鼓勵在家工作者因此去購買或領養寵物。

責任編輯：楊匡然

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