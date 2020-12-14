【新冠肺炎】恒生銀行女員工確診曾與麗晶患者聚會　新蒲崗及北河街分行將暫停服務

▲ （經濟日報資料圖片）

恒生銀行昨日(13日)公布，接獲新蒲崗分行一名員工通知經檢測後確診感染新冠肺炎，該分行今日起（14日）將暫時停止服務14天；而深水埗北河街分行因應正等候一名緊密接觸者檢測結果，亦將暫時停止服務至另行通知。

恒生銀行表示，上述兩個案均與上周五公布一名黃埔新邨優越及優進理財中心員工初步確診個案有關，涉事3間分行3名員工於11月下旬因私人原因，曾於工餘時間在麗晶花園見面。

新蒲崗分行及北河街分行的2名女員工最後上班日期分別為12月9日及12月10日，上班前探測體溫正常，主要於分行內的後勤辦公室工作，較少處理接觸客戶的服務；二人與分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間全程佩戴口罩。

發言人稱，為審慎起見，新蒲崗分行和北河街分行將暫停營業，並安排進行深層清潔消毒，全部員工會留在家中自我隔離，並會被安排接受深喉唾液測試。現時，黃埔新邨優越及優進理財中心大部分員工的檢測結果為陰性。

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記者：陳正怡

