【第二本護照】機場有些人刻意拿着護照不放袋裡 是炫耀自己高高在上與眾不同

▲ 護照不僅是旅行證件，它還代表持有者的國籍、身份與地位。

不少香港人擁有多於一本的護照，有人是因方便前往不同的國家工作或旅行，也有人是因為移民其他國家。

護照不僅是旅行證件，它還代表持有者的國籍、身份與地位。

在世界各地的機場，不難見到有些人永遠不肯把護照放進衣袋或手提包裏。他們刻意拿着護照，就是要讓其他人看到他們擁有甚麼國籍的護照，炫耀自己高高在上，與眾不同。眾所周知，要擁有其他國籍，最便捷兼最受歡迎的方法是投資移民，只因「財」較「才」更受歐美國家歡迎。

想一想你和你認識的親朋好友，大家擁有哪些國家的護照？英國護照？美國護照？加拿大護照？澳洲護照？大家當然是覺得這些國家擁有令人嚮往的優點，例如：湖光山色、醫療體系、民主自由度、工作發展、教育制度或投資前景等等，才願意「一加一」（多拿一個護照）或「一換一」（放棄某國籍的護照，去換取其他國籍護照）。

可知道部分港人鍾情移民的大國如英國及美國，他們的本土國民正也積極擁有第一本及第二本護照。此話何解？

並不是所有外國人都擁有護照。不少發達國家的國民在二十歲前，不曾乘搭國際航班出國旅行。他們的「出門旅行」，是指自駕遊在國內穿州過省，或乘搭內陸航班，所以根本不需要護照。大學畢業後踏進職場，他們才陸續因應自己的需要申請護照。

美國的好友相告，好些當地富豪因疫情持續擴散，美國大選又令國內社會動盪不安，於是他們也想擁有第二本護照，特別是低稅率和投資機會大的國家。

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。尋尋覓覓，大家都在找世界上最後的一片淨土。

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