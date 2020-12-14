【細菌溫床】15歲女生滿面暗瘡兼濕疹發作　醫生揭元兇︰小棉被及公仔十幾年沒洗

▲ 台灣一名15歲少女近日滿面暗瘡及濕疹發作，其十幾年未洗的公仔和「小被被」是元兇。

孩子總有心愛的公仔或小棉被從小攬到大，即使殘舊不堪仍有一份情意結，甚至不容別人清洗，可是這些陳年床上物品恐成細菌溫床。台灣一名15歲中學女生近日因滿面暗瘡及濕疹發作而求診，醫生發現，其十幾年未洗的公仔和「小被被」正正是元兇。

少女臉部濕疹反覆發作

據台灣《ETtoday新聞雲》報道，該名15歲中學女生最近臉部濕疹反覆發作，急性期出現紅癢和水泡，忍不住抓癢，更不慎抓破流膿，加上她正值青春期長有暗瘡，令她外表不美觀之餘，亦感到皮膚非常不適。

該女生近日向皮膚科醫生蔡逸姍求診，醫生經了解後發現，罪魁禍首是女生由細攬到大的「小被被」和小老虎公仔背包，兩者都是用了10幾年不捨得洗，破舊不堪之餘，連裡面的棉絮也外露，更發出陣陣異味。而小老虎公仔更幾乎全掉毛，「其實都快看不出來是老虎了！」

▲ 老虎公仔背包破爛不堪，十多年來未曾清洗。（圖片：皮膚科蔡逸姍醫師 fb）

陳年被子及公仔積聚細菌

蔡醫生指出，陳年「小被被」及公仔是引發該女生的臉部反覆濕疹發作的原因，因這類會接觸到皮膚的布織品，會殘留口水、汗水、身體皮脂及皮屑，從而形成細菌、微生物滋生的溫床，若再接觸到皮膚，會增加濕疹或敏感，甚至細菌感染的風險。

對於很多人對「小被被」和公仔有情感上的依賴，每晚不攬著會難以入睡，蔡醫生表示理解，建議可以增加2至3條小棉被「培養感情」，輪流清洗做替換。

準備另外一條乾淨新的小被被，兩條同時使用，然後等到兩條都很喜歡後，再輪流清潔。

不過，若在睡覺時將口水流到被子上，就需增至一星期洗一次，以免成為細菌及塵蟎的溫床。

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責任編輯︰林綺玲