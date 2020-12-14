【紓緩鼻敏感】轉季易誘發鼻敏感流鼻血　中醫：不辨體質盲目進補加重病情

▲ 註冊中醫師陳綺琪解釋因鼻為肺之竅，故若肺燥而不夠潤，隨之會反映鼻上，致鼻腔較乾，而不辨體質盲目進補，更會加重病情。

最近天氣明顯變冷，早晚溫差亦相當大。轉季容易誘發不少病症，而其中最常見的，非鼻敏感、流鼻血莫屬。早晚常常打噴嚏、流鼻水，有時太乾捽鼻又突然流鼻血，到底問題起源是甚麼，能否預防，我們應如何應對？由中醫師逐一拆解。

嗜辛辣物及火鍋者轉季要小心

中醫學說中，肺為嬌臟、喜濕惡燥，並開竅於鼻。註冊中醫師陳綺琪解釋因鼻為肺之竅，故若肺燥而不夠潤，隨之會反映鼻上，致鼻腔較乾，「太乾的話，可能你輕輕擦拭鼻子、呻鼻涕就會出血。肺燥的話有時會感覺到鼻腔內噴氣時熱熱的、呼吸好乾燥，甚至有少許痛楚。另可能伴有喉嚨痕、乾咳、大便偏乾，或皮膚乾燥等徵狀，轉天氣都常見。」

不過相較澳洲、北京等乾燥地區，香港的冬天不算太乾。陳醫師指偶有病人因轉季乾燥而求醫，另外大多數人為生活、飲食習慣，加上天氣轉變，幾重因素下誘發病徵。

因天氣轉涼，多了打邊爐、吃辛辣熱氣的食物，再加上晚睡，乾燥的情況就更變得嚴重。就像每個人體內有壺水，太乾燥的話壺水就愈煲愈少、愈燒愈乾、體內愈來愈熱，愈燥熱就會愈易流鼻血。

從鼻血顏色流量看體質

因天氣乾燥引起的鼻衄（流鼻血）也分實症或虛症，視乎人的體質而定，但主要病機還是燥邪犯肺所致。陳醫師指，實證較常出現於氣血充盈、陽氣過盛的人士身上，可能該段時間多吃煎炸、熱氣食物，又晚睡，身體過於燥熱使得情緒較暴躁的話，亦有機會出現流鼻血等肺躁症狀。鼻血質稠、顏色暗紅或鮮紅，流量較快、較多，顯示有血熱、血瘀的情況，隨時隨地都可能發生。

虛症鼻衄也有多種，如脾虛不統血型鼻衄，鼻血較少，偶爾一兩滴，或夾有脾胃功能失常，如大便爛或胃口差等；亦可為陰虛，患者易出現午後兩頰潮紅、手足心熱、鼻腔乾燥發熱，甚或晚上更覺口乾，甚至潮熱盜汗等症狀，惟一般鼻血量較少，或成血絲黏連着鼻涕，捽鼻、抹鼻刺激到時偶爾流兩三滴，傾向多現於午後、愈夜就愈熱、愈乾燥，可能更容易引發。

別盲目以食材滋潤進補

入冬後，不少人覺得要進補，餐廳亦紛紛推出蛇羹、羊腩煲，陳醫師提醒「補要補得啱」，先了解自己的體質、針對缺乏的去補，否則會有反效果。

如晚睡、嗜炸物者本身已經有虛熱；或體質本來壯實，陽氣充足，24小時都口渴口乾、多汗，若再吃人參、雞湯、當歸、羊肉等補氣補陽的食物，就更加谷爆本來已過熱的身體。 陽氣過盛時身體會發熱，繼續補氣補陽就令身體愈來愈熱，煎熬體內的陰液，使人變得更乾燥，加劇流鼻血、便秘等徵狀。

另一方面，陰虛發熱可能使病人混淆，以為自己「熱氣」，若再飲凍飲、涼茶錯誤清熱的話，雖然當刻紓緩了假熱徵狀，但其實是惡性循環，削弱脾胃功能，使整體體質變得更加弱。

要對付實證、虛證的鼻血徵狀，中醫會循中藥、針灸兩種手段治療，共同目標均為潤燥，對付虛症要補虛，實熱症則需清熱瀉火。於日常食療調理方面，雖然白色食物於中醫五行理論中屬肺，有潤肺滋陰的功效，陳醫師提醒大眾小心選擇，別盲目追求此類顏色的食材。「杏仁、花膠等都是滋潤食材，但在潤燥之前，都要先了解自己是否有燥。」

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一些入冬常用於甜品的滋補食材，如白木耳、花膠、雪蛤膏、桃膠等等，脾胃虛者尤其要留意。「脾胃喜躁惡濕，生冷、黏膩、甜的食物都會影響脾胃，吸收不到餘可能使消化變差，成累贅致體內濕氣更重，大便變得更稀爛，無胃口、胃酸倒流、水腫等，脾胃虛的人吃雪耳會百上加斤。」本身舌頭已肥大、齒痕明顯，或易有口氣、腸胃不佳、大便稀爛難成形者，屬脾虛型人士，要避免胡亂進補，不要只為潤肺而忽略其他身體問題。

鼻敏感也源於脾肺虛

另一轉季常見的困擾，就是鼻敏感。整日不停打噴嚏，流鼻水和鼻塞反覆出現，相當影響工作和睡眠質素。而鼻敏感之所以出現，除了因為肺虛，也因為脾腎虛。

脾為後天之本，是生化氣血的來源，若脾胃差即免疫力都差，好容易過敏。 若愛吃生冷、黏膩、甜的食物，加上居住的環境偏潮濕，兩個外在加飲食因素，致脾胃運化不佳，體內的垃圾排不走，愈來愈多痰濕聚在體內。這些濕氣可以表現為鼻涕、鼻水、痰、濕疹或水腫等等。

部分人同時也會有肺氣虛的問題，面色恍白，說話小聲無力、不夠氣，常常沾寒沾凍，但又好容易流好多汗，甚至靜止的情況下也會自己流汗。

基於上述的體質問題，繼而不斷出現鼻部過敏反應，通常也會引起鼻水倒流。「早上起床常常覺得喉嚨有啖痰要咳出來，咳了就沒事。或每朝早都打幾十個噴嚏，好多鼻水流出來，有時又會倒流，撩到喉嚨就覺得痕、有東西黏着，像有痰，又會有少少咳。」

▲ 陰虛體質無分高危年紀，若常捱夜晚睡，即使年輕如二十多歲都有機會肝藏血功能不佳，使體內津液變少，易陰虛體燥。（iStock圖片）

戒口減痰濕積聚紓緩病況

針對這些鼻水問題，陳醫師指問題起源於脾胃。若脾胃運化功能變好，自然可減少積聚在體內的痰濕，少了多餘痰濕，就不會刺激到鼻子過敏、發炎。若想改善脾胃功能，陳醫師指最佳方法為戒口。「壽司、魚生或綠茶青茶等生冷食物，牛奶、乳酪、珍珠奶茶或Latte等黏膩食物，甜食都傷脾胃。只要戒掉這幾類食物，若為輕症病人，身體會變得沒那麼容易疲累、減輕脾虛的情況，鼻敏感症狀都可一一紓緩。」其他一連串的問題如口臭、皮膚暗黃、生石頭瘡等都可改善得到。

▲ 久而久之，鼻水常常刺激到喉嚨、持續乾咳。疫情下更特別受影響，惹來不少注視、備受壓力。（iStock圖片）

若希望快速紓緩鼻敏感症狀，並做好清潔，陳醫師推介兩個方法。洗澡時可用花灑的溫水慢慢沖洗鼻子，按下一邊鼻孔，另一邊緩緩地噴氣，既有清洗作用，溫熱和暖的水流亦可紓緩鼻敏感症狀。簡單又不麻煩，可減輕日日用生理鹽水洗鼻的多重工序負擔。

天氣寒冷，鼻膜易因太乾燥而變乾，也易鼻塞。若鼻垢過乾你再去抓、清潔時，就容易流鼻血，可利用熱飲散發的熱氣薰蒸鼻子，覺得舒服又能使其變得濕潤，也避免長期破損或太乾。

記者：吳霆俊