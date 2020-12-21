【小學試題】小六中文名校精選試題答案　閲讀理解認識說明文

▲ 小六中文名校精選試題答案。

新冠肺炎第四波疫情爆發，教育局宣佈全港中小學及幼稚園在12月2日起暫停面授課堂，直至學校的聖誕假期開始。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度。

以下為小六中文練習參考答案：

一.

1. 危機

2. 夜深

3. 這是一篇說明文。

4. 過量使用電力、過度砍伐樹木、排放污染物等人為因素，和冰河期完結後之溫暖化時期之自然因素。

5. 上述句子中的「一樣」是指因小動物的成長期變早，導致其他肉食動物因糧食不足而餓死。

6. 因為我們現在可以過的舒適生活，可以吃的食物並不是理所當然的。

7. C

二.

1. 你知道他是誰嗎？他就是武術界的一代宗師——葉問。

2. 炎炎夏日做什麼好呢？肯定是到沙灘玩水和燒烤吧！

3. 這場山火讓地球失去百分之十的樹林，因此我們必須要減少廢氣排放，保護地球。

4. 醫生建議我們要每天運動至少三十分鐘，鍛鍊身體，遠離病患。

三.

1. 婆 --> 姿

2. 辦 --> 瓣

3. 樂 --> 礫

4. 謬 --> 繆

5. 沙 --> 渺

四.

1. 陳校長在早會上破聲大罵，使在場的學生不敢出聲。

2. 蒲公英隨著微風飄起，把種子散播大地。

3. 教授走上講台，對大學生進行演講。

4. 消防員走進火場拯救了居民。

答案由「一學趣教育中心」提供。

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