【小學試題】小六中文名校精選試題答案 閲讀理解認識說明文
新冠肺炎第四波疫情爆發，教育局宣佈全港中小學及幼稚園在12月2日起暫停面授課堂，直至學校的聖誕假期開始。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度。
以下為小六中文練習參考答案：
一.
1. 危機
2. 夜深
3. 這是一篇說明文。
4. 過量使用電力、過度砍伐樹木、排放污染物等人為因素，和冰河期完結後之溫暖化時期之自然因素。
5. 上述句子中的「一樣」是指因小動物的成長期變早，導致其他肉食動物因糧食不足而餓死。
6. 因為我們現在可以過的舒適生活，可以吃的食物並不是理所當然的。
7. C
二.
1. 你知道他是誰嗎？他就是武術界的一代宗師——葉問。
2. 炎炎夏日做什麼好呢？肯定是到沙灘玩水和燒烤吧！
3. 這場山火讓地球失去百分之十的樹林，因此我們必須要減少廢氣排放，保護地球。
4. 醫生建議我們要每天運動至少三十分鐘，鍛鍊身體，遠離病患。
三.
1. 婆 --> 姿
2. 辦 --> 瓣
3. 樂 --> 礫
4. 謬 --> 繆
5. 沙 --> 渺
四.
1. 陳校長在早會上破聲大罵，使在場的學生不敢出聲。
2. 蒲公英隨著微風飄起，把種子散播大地。
3. 教授走上講台，對大學生進行演講。
4. 消防員走進火場拯救了居民。
答案由「一學趣教育中心」提供。
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