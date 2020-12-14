【韓國入境】4韓國航空公司推機票優惠低至半價　$200香港仁川來回機票免重新訂位手續費【附優惠詳情】

▲ 韓國觀光公社香港支社與4間韓國航空公司推出「飛韓假期」計劃。（圖片由KTOHK提供）

韓國觀光公社香港支社 （簡稱「KTOHK」） 於12月3日宣佈與4間韓國航空公司合作，推出「飛韓假期」（Fly-K-ation） 計劃，提供2021年全年彈性訂購機票優惠，折扣高達 50%，一眾韓迷可計劃明年遊韓旅程。

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機票優惠

4間參與合作的韓國航空公司包括大韓航空 （Korean Air）、韓亞航空 （Asian Airlines）、真航空（Jin Air） 和德威航空（t’way），韓迷由即日起於指定韓國航空公司訂購前往或往返韓國機票，有效期長達一年，更豁免重新訂位手續費。

此外，大家亦可享有多項優惠，例如以半價購買HK$400價值預購券*，低至HK$530機票等優惠*，細項優惠如下：

大韓航空 （Korean Air）

香港韓國（仁川）來回/單程機票官網限定9折優惠 （適用於經濟艙及商務艙）。

折扣後最低機票價格（未連稅）：經濟艙 來回 $2790 起 / 單程 $1680 起；商務艙 來回 $5940 起 / 單程 $4110 起

特別豁免重新訂位及退票手續費各一次

出發日期：2021 年 4 月 1 日至 12 月 31 日

查詢：（852） 2366-2001

詳情及訂購： Korean Air

韓亞航空 （Asian Airlines）（限量 500 名）

半價 HK$200 訂購香港韓國（仁川）來回機票

現金消費券（價值 HK$400）

出發日期： 香港韓國雙向實施豁免入境後強 制隔離措施正式生效起一年內

查詢：（852）2523-1358

詳情及訂購： Asian Airlines

真航空（Jin Air）（限每個出發日之首10名）

澳門往韓國（仁川）機票連 15KG 托運行李

單程優惠價 MOP 530 起 （未連稅）

來回優惠價 MOP 900 起 （未連稅）

特別豁免重新訂位手續費一次（名額不限）

出發日期： 2021 年 3 月 28 日至 10 月 30 日

查詢：（852）3756-3512

詳情及訂購：Jin Air

德威航空 （t’way） （限每個出發日之首 5 名）

使用官網優惠碼預訂香港韓國（仁川 / 濟州）

來回機票優惠價 HK$560 起 （未連稅）

單程機票優惠價 HK$280 起 （未連稅）

特別豁免重新訂位手續費一次（名額不限）

出發日期： 2021 年 3 月 28 日至 10 月 30 日

查詢：（852）3481-3553

詳情及訂購：t’way

防疫旅遊禮品包

凡於今年 12 月內預訂以上4間指定合作航空公司機票者，可憑單據及電子機票前往網址www.flykorea.hk 登記，即可獲取免費的「舒心你遊」防疫旅遊禮品包，安心遊韓國，禮品數量有限，先到先得。

3個全新景點

韓國於今年第3季起推出多個針對不同旅客個性和需要的景點，其中3個全新的大自然旅遊景點：海天一色的全羅南道莞島 「生日島」、浪幻夢幻的紫色朴只島和半月島，以及具冒險性的南部牛頭山「Y字形懸索吊橋」。

*優惠數量有限，額滿即止，所有優惠及詳細安排以航空公司公佈為準。

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責任編輯：王芷瑩