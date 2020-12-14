【韓國入境】4韓國航空公司推機票優惠低至半價 $200香港仁川來回機票免重新訂位手續費【附優惠詳情】
韓國觀光公社香港支社 （簡稱「KTOHK」） 於12月3日宣佈與4間韓國航空公司合作，推出「飛韓假期」（Fly-K-ation） 計劃，提供2021年全年彈性訂購機票優惠，折扣高達 50%，一眾韓迷可計劃明年遊韓旅程。
點擊大圖了解詳情：
機票優惠
4間參與合作的韓國航空公司包括大韓航空 （Korean Air）、韓亞航空 （Asian Airlines）、真航空（Jin Air） 和德威航空（t’way），韓迷由即日起於指定韓國航空公司訂購前往或往返韓國機票，有效期長達一年，更豁免重新訂位手續費。
此外，大家亦可享有多項優惠，例如以半價購買HK$400價值預購券*，低至HK$530機票等優惠*，細項優惠如下：
大韓航空 （Korean Air）
- 香港韓國（仁川）來回/單程機票官網限定9折優惠 （適用於經濟艙及商務艙）。
- 折扣後最低機票價格（未連稅）：經濟艙 來回 $2790 起 / 單程 $1680 起；商務艙 來回 $5940 起 / 單程 $4110 起
- 特別豁免重新訂位及退票手續費各一次
- 出發日期：2021 年 4 月 1 日至 12 月 31 日
- 查詢：（852） 2366-2001
- 詳情及訂購： Korean Air
韓亞航空 （Asian Airlines）（限量 500 名）
- 半價 HK$200 訂購香港韓國（仁川）來回機票
- 現金消費券（價值 HK$400）
- 出發日期： 香港韓國雙向實施豁免入境後強 制隔離措施正式生效起一年內
- 查詢：（852）2523-1358
- 詳情及訂購： Asian Airlines
真航空（Jin Air）（限每個出發日之首10名）
- 澳門往韓國（仁川）機票連 15KG 托運行李
- 單程優惠價 MOP 530 起 （未連稅）
- 來回優惠價 MOP 900 起 （未連稅）
- 特別豁免重新訂位手續費一次（名額不限）
- 出發日期： 2021 年 3 月 28 日至 10 月 30 日
- 查詢：（852）3756-3512
- 詳情及訂購：Jin Air
德威航空 （t’way） （限每個出發日之首 5 名）
- 使用官網優惠碼預訂香港韓國（仁川 / 濟州）
- 來回機票優惠價 HK$560 起 （未連稅）
- 單程機票優惠價 HK$280 起 （未連稅）
- 特別豁免重新訂位手續費一次（名額不限）
- 出發日期： 2021 年 3 月 28 日至 10 月 30 日
- 查詢：（852）3481-3553
- 詳情及訂購：t’way
防疫旅遊禮品包
凡於今年 12 月內預訂以上4間指定合作航空公司機票者，可憑單據及電子機票前往網址www.flykorea.hk 登記，即可獲取免費的「舒心你遊」防疫旅遊禮品包，安心遊韓國，禮品數量有限，先到先得。
3個全新景點
韓國於今年第3季起推出多個針對不同旅客個性和需要的景點，其中3個全新的大自然旅遊景點：海天一色的全羅南道莞島 「生日島」、浪幻夢幻的紫色朴只島和半月島，以及具冒險性的南部牛頭山「Y字形懸索吊橋」。
*優惠數量有限，額滿即止，所有優惠及詳細安排以航空公司公佈為準。
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責任編輯：王芷瑩