長者安居協會：長者長期抗疫現情緒困擾　自殺風險升5成

▲ 長者安居協會表示，寒冷天氣長者容易出現氣促、血壓高，增加送院的機會，呼籲長者提高警惕。(經濟日報資料圖片)

香港天文台與長者安居協會今（14日）舉行聯合記者會，天文台表示，強烈冬季季候風正逐漸影響本港，今日氣溫顯著下降，市區氣溫將由攝氏22度，至夜晚急跌7度至15度，明早再進一步跌至13至14度，新界多區再跌1至2度。

天文台續指，雖然至本周五氣溫會回升，惟受另一股季候風亦於周末來到，天文台料周未市區最低氣溫會回復至只有13度。

天文台助理台長陳栢緯表示，強烈冬季季候風會在未來數日持續影響華南沿岸，早上相當清涼，料明日市區最低氣溫跌至13度，早上相當清涼，新界地區再跌1至2度，至本周五氣溫始回升。

不過他指，另一股季候風會在周末期間抵達廣東沿岸，料本周未市區最低氣溫回復至約13至14度，與其相關的乾燥氣流會為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區日夜溫差較大。他預計，今個冬季寒冷日數會較上個冬天多，全個冬季氣溫為正常到偏低水平。

長者安居協會表示，寒冷天氣長者容易出現氣促、血壓高，增加送院的機會，呼籲長者提高警惕，居家抗疫時要多喝溫水保暖，同時保持室內空氣流通，穿衣亦避免太臃腫，否則容易影響血液循環，可以考慮在家中做簡單伸展運動。

協會行政總裁王虹虹又提到，踏入第3、第4波疫情後，協會用戶的需求傾向與情緒、心理問題，如個人情緒困擾、家暴及自殺傾向等，對比去年同期，協會處理的情緒個案大幅上升，懷疑被虐及家庭暴力上升逾1倍，長者有自殺念頭/風險上升5成、需要社區支援個案上升2倍，反映精神健康是疫情下災區。她分享，近日出現有自殺個案，「往日精神健康良好，但突然自殺，毫無先兆」，顯示部分長者或面臨抗疫疲勞，「疫情真的拖太久了」，有壓抑情緒的情況，最終甚至有機會演變至瀕臨崩潰自殺的情況。

她指，協會平均每日接獲約2,000求助個案，當中約100宗為緊急送院個案，上月透過「一線通平安鐘服務」尋求支援及關懷服務逾5萬人次，她表示，長者在疫情下很多都面對抑鬱、壓力大增，呼籲長者在疫情下維持安全的社交模式，包括利用科技多與親友聊天，親友要多主動關心長者狀況，長者安居協會亦會增加致電長者次數，期望讓長者感到被關心。

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記者：洪芷晴