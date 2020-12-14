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【新冠肺炎】本港新增82宗確診個案　37宗為源頭不明病例

社會 16:32 2020/12/14

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本港新增82宗確診個案。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（14日）新增82宗確診個案，包括5宗輸入個案及77宗本地感染，其中37宗為源頭不明個案，有33宗與其他個案相關病例，其中18宗是經臨時檢測中心找出。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

張竹君指，黃大仙東頭邨貴東樓今增2人確診，大廈至今累計6個單位共9人確診。詳情即看：【下一頁】

此外，「歌舞群組」今日新增2宗個案、日出康城地盤群組增加1人染疫、沙田一田百貨群組增1宗；亞博館社區治療設施群組亦有2宗相關確診個案，而將軍澳藍田隧道地盤群組亦增1人確診。詳情即看：【下一頁】

今日的確診個案中包括兩名外傭，據了解他們周末時會到位於大埔豐年樓的宿舍逗留過夜，另留意到有部分初步確診個案亦表示曾到上址，相信上址或有外傭聚集。詳情即看：【下一頁】

再有護老院的職員及院友確診，分別涉及新蒲崗康璟護老院及太子道西鴻圖老人院。詳情即看：【下一頁】

醫管局臨床傳染病治療專責小組成員胡德超出席疫情記者會時提到，過去11個月曾留醫深切治療部的病人，半數都是70歲以下，籲市民留意自己情況，少少症狀亦應盡快求醫。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。

有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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