【巴士拒載】巴士「輪椅停放區」被BB車霸佔　輪椅人士遭拒載熱心女乘客出言相助

▲ 巴士「輪椅停放區」被BB車霸佔，輪椅人士遭拒載，熱心女乘客出言相助。

輪椅人士外出時可能會有許多不便，甚至會遇到司機拒載的情況。Facebook專頁StartChing近日分享，指早前目睹一名輪椅人士等候巴士，惟巴士到站後，司機因車廂內的「輪椅停放區」已被兩架BB車霸佔，拒絕該名輪椅人士上車，此時一名女乘客仗義執言，向司機說道「咁你叫返佢哋拎開啲BB車咪得囉」，行為獲大批網民激讚。

據StartChing分享，一名乘坐輪椅的人士於荔枝角輪候巴士，排在隊頭位置，但當巴士到站後，司機站起來，向輪椅人士攤攤手表示，車上的「輪椅停放區」已被兩架BB車霸佔，直言「上唔到啦，無位上呀」。輪椅先生不滿，指「嗰個位我哋專用㗎喎，點解唔俾我上？姐又要等過下一班！」，司機回應：

唔係呀，人哋有兩架BB車，人哋係車，你又係車，唔係我唔想俾你上，係真係無位呀。

輪椅先生見未能上車，向對後面排隊的人表示抱歉，又讓他們先上車。在乘客陸續上車期間，他與司機爭持不下，此時一名好心的女乘客出言表示，類似情況已並非第一次發生，自己亦曾經投訴過。而司機則繼續辯稱，是由於沒有位置才不讓該名輪椅人士上車。

輪椅先生感謝女乘客出言相助，並無奈表示，「唔緊要啦！唔洗理我㗎啦，唔該曬你，有心啦！你哋走先啦！」，以免阻礙其他乘客。女乘客不忍，繼續向司機說：

咁你叫返佢哋拎開啲BB車咪得囉？嗰位係人哋（殘疾人士）專用㗎！

隨後司機才回頭向車廂乘客喊道：「喂，邊個㗎，拎一拎開啦」。擾攘約5分鐘後，BB車才放好在應該放的位置，其後司機拿著踏板放到車門上讓輪椅先生上車。撰文者於貼文中感嘆：

誰也不知道，平日如果沒有人為輪椅先生發聲，他要等候多少架巴士才可以上車。在車門旁邊的他，與巴士的距離像這麼近，那麼遠。

貼文引來網民熱議，不少人讚揚該名女乘客仗義相助，「將心比己，個女乘客好好」、「我都係一個坐輪椅傷殘人士，聽到好窩心」、「作為輪椅用者，經常遇到此事，有苦自己知，不過都好感激仍有不少熱心市民願意幫忙」、「位女俠好嘢，有義氣，我們應該為有需要的人士出聲」。

文章獲Facebook專頁StartChing授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊