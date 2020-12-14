【競爭法】港菲競委會簽署諒解備忘錄　建平台設聯絡員加強合作

▲ 競爭事務委員會今日與菲律賓競爭委員會簽署諒解備忘錄，就相互關注的競爭事宜加強合作。（圖片由競委會提供）

香港競爭事務委員會與菲律賓競爭委員會今日（14日）簽署諒解備忘錄（備忘錄），透過建立平台，讓兩地以不同形式進行技術性合作，例如在人員培訓及研究方面的協作，以提升執法能力；雙方亦將設立指定聯絡員，以便定期互相交流並探討其他合作範疇。

根據備忘錄的條款，香港競委會與菲律賓競委會將分享及討論雙方關切的競爭事宜，例如兩地的執法經驗及競爭法的重要發展。雙方亦會在合適及兩地法例允許的情況下，分享執法及政策工作的相關資訊。

香港競委會主席陳家殷表示，港﹑菲競委會正式建立框架，鞏固雙邊合作，有信心這備忘錄將為雙方帶來更多合作機會，產生更大的協同效益，從而提升我們日後處理競爭事宜的整體能力及成效。

菲律賓競委會主席Arsenio Balisacan指，國際合作對機構在處理跨境交易或行為時，是十分重要且具策略性的一環，期待透過今次夥伴關係，攜手提升機構的能力，並在研究及分享最佳做法等範疇作出貢獻；亦希望從今天起，菲港兩地在競爭政策方面的合作更趨頻密，並期望這新的合作框架，能有助兩地經濟達成各自的發展目標，以及促進整個地區蓬勃發展。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩