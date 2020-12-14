【愛美麗狂想曲】陳豪自爆曾被女助手示愛　曹永廉請助手同房護駕：太多女星想衝入來

▲ 陳豪跟李佳芯等同為《愛美麗狂想曲》宣傳。

《愛美麗狂想曲》演員陳豪、李佳芯（Ali）、陳瀅、蕭正楠、曹永廉和楊詩敏日前亮相《Tiger's Talk》宣傳新劇，眾人大談曾經請助手的難忘經歷，其中陳豪坦承曾被女助手暗戀，名草有主的陳豪，就向對方直接拒愛，謝絕無謂誘惑。

劇中陳豪飾演PR公司的老闆，對員工尖酸苛刻，經常都欺壓李佳芯這位靚靚秘書，而蕭正楠角色比較娘娘腔，連自己的性取向都未搞清楚，反而收「男仔頭」性格的陳瀅做徒弟。

▲ 《愛美麗狂想曲》一眾演員受訪。（大會提供）

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主持伍詠薇（伍姑娘）和林盛斌（Bob）問到幾位有沒有請助手難忘的經驗，陳豪自爆曾經被助手戀上，他憶述：「好多年前，她跟我大約兩年，我完全不察覺，她是一個好能幹的女仔，會想不同辦法去幫我，她跟我講說鍾意了我，不過我當時有女朋友。」

陳豪指不大記得怎回應，但有自省是否做甚麼念對方誤會，並用一個方法令對方明白：「我只能夠講我係正人君子，最後我沒有『炒』她，後來她便自己辭職。」

蕭正楠難忘陰柔男助手

至於Ali笑言自己聘用助手都只是一至兩年時間，最難忘的事只在問之前一刻發生，她指：「助手剛剛撞了我架車，可能她比我還心急，怕我遲到，倒車時不小心。不過只是身外物，讓她買杯咖啡給我就算，不會叫她賠。」

陳瀅曾經在溫哥華做過牙醫的助理，曾有一次懷疑「#metoo」的經歷，她形容當時要溫習熟讀牙醫的用品，但該牙醫陪她溫習時突然用手輕拍了她的大腿一下，令她感到怪怪的。

蕭正楠則難忘在內地聘請的男助手，長期陰聲細氣，又喜歡超近距離「咬耳仔」交談，他說：「我不知是否他太佢貼心，我換衫，他就趕其他人出去，但自己就不會出去。」



曹永廉直言曾經在內地聘請女助手，直接跟對方同房睡，他說：「我住套房，她瞓廳主要因為事她以幫我攔著，平時太多女演員衝入我房。」

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提到內地工作，曹永廉憶述一次「𤓓」爆經歷：「有個內地PR責搞騷，常常說找我食飯、影相，但識多年一單工作都沒給我。有次我忍不住用電話錄音加粗言跟阿蕭埋怨，但隔多時都看不到阿蕭回覆，才知原來我錯手Send了給那位PR！」

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提到劇集《愛美麗狂想曲》，問到演員們心目中最貪靚的圈中人，伍詠薇率先爆是「細佬」陳山聰，相反伍姑娘平日不愛打扮化妝，非工作需要，她在家不化妝，睡衣甚至幾日先換一次，試過三至四日冇洗頭！

重溫陳豪全家福照：

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蕭正楠踢爆曹永廉非常貪靚，平日會為一次活動，事前去淡斑、種針等等，曹永廉曾因為拍古裝擔心太肥而接受「辣椒油推肚」減肥療程，自爆：「拍攝時上廁所，因全身都是油，去小便幾乎灼熱。」

陳豪便覺得黎姿「姿整」，他表示：「向來給大家的感覺好公主，有次跟她去西藏拍攝，因當地氧氣較稀薄，她為了想要更多氧氣，便在四個角落也放了氧氣，當她有需要便可以隨時噴，可能這樣令她有充足睡眠，補養皮膚。」