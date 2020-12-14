食環署警方周末聯合行動巡452間餐飲處所　檢控13人違餐飲處所條例

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食環署聯同警方過去2天(12日及13日)於多區採取聯合行動，巡查452間餐飲處所，並向13名涉嫌違反《第599F章》展開檢控程序；另外亦巡查6個私營燒烤場，向2名私營燒烤場負責人發出口頭警告，署方會繼續積極採取嚴厲執法行。

食環署與警方於聯合行動中，合共巡查452間餐飲處所，另外食環署過去2日亦巡查1701間餐飲處所；期間署方向13名涉嫌違反《第599F章》中有關桌子之間的距離或分隔、佩戴口罩、展示「安心出行」場所二維碼的海報等規定的餐飲業務負責人展開檢控程序。

食環署自上周六(12日)起向未有妥善展示「安心出行」場所二維碼海報的餐飲業務負責人展開檢控程序，涉及12月12日3宗個案。

另外，食環署與警方上周六的聯合行動亦包括巡查在屯門區、北區、元朗區及大埔區合共6個私營燒烤場；聯合行動中於日間向2名私營燒烤場負責人發出口頭警告，並沒有發現巡查的私營燒烤場在下午6時後營業。

署方強調會繼續積極採取嚴厲執法行動，於各區餐飲處所加強巡查並按需要與警方採取聯合行動，確保餐飲業務負責人及市民嚴格遵從相關規例，減低新冠病毒於食物業處所傳播的風險。

發言人亦提醒，冬至及聖誕即將到來，餐飲業務負責人及市民須自律及合作抗疫；呼籲餐飲業務負責人齊心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例，以保障員工、顧客及市民大眾的安全，市民亦須遵守餐飲處所內有關羣組聚集及佩戴口罩的規定及指示。

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責任編輯：陳正怡