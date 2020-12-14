【過分親密】25歲女友與哥哥錫嘴仔太親暱　40歲男友接受不來狠心分手

▲ 40歲男子難頂女友與哥哥十指緊扣及親吻，家人關係過分親暱，最後大叫分手。

子女與父母的感情好，家庭關係融洽，但過分親暱的關係未必人人能接受。台灣一名酒館老闆在一個節目上分享，指一名40歲男子與小15歲的女友交往，更大方為對方開附屬卡，沒想到女友竟自私用附屬卡為家人添置日用品。後來，男子更發現女友一家人過分親密，女友中學仍與父母共浴，與哥哥外出時十指緊扣，甚至嘴對嘴親吻，男子最終無法接受大叫分手。

台灣知名餐酒館老闆林宏偉早前在電視節目《新聞挖挖哇》中分享一事，指一名40歲收入不錯的男子經過朋友介紹，認識小15歲的女友並交往。由於女方家境不錯，家人將她寵愛成小公主，所以25歲仍沒有工作經驗。而男子見女友沒有收入，便特意為她開附屬卡讓對方使用。

女友以附屬卡為家人添置日用品

一開始，女友只會用附屬卡購買自己的生活用品，偶爾以二人的名義購買小禮物或生日禮物予父母，付錢時均會向男子知會一聲。可是，女友日漸誇張，男子發現女友以附屬卡為家人購買日用品，更連其爸爸車子的輪胎均以他的錢支付，他心生不滿。

中學時期與父母共浴

後來，男子到女友家中作客，發現女友在爸爸及哥哥面前沒有穿內衣，僅穿睡衣和內褲在家中遊走。詢問之下才得知，原來女友在中學畢業前仍與父母共浴，事件令他大吃一驚。

與哥哥十指緊扣錫嘴仔

可是，最讓男子難頂的是，某一次與女友一家外出遊玩，女友竟與哥哥十指緊扣，他則像工人在後面幫忙拿東西，最後分開時，女友更與哥哥嘴對嘴接吻、擁抱道別，男子目睹一切後忍無可忍，最後提出狠心分手。

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責任編輯︰王明芳