【新冠肺炎】本港增77宗本地感染　歌舞群組增2人確診累計達725宗個案

▲ 本港今日新增82宗個案，當中40宗個案與早前個案有關，歌舞群組新增2人染疫，累計725宗個案。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增82宗確診個案，77宗涉及本地感染，包括34宗無源頭、7宗與大型群組有關及33宗與早前其他確診個案相關。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理何婉霞見記者交代最新疫情。

張竹君表示，歌舞群組新增2宗個案，都是在檢疫中心確診，群組累計個案725宗；另外日出康城地盤群組增加1人染疫，累計62宗；沙田一田百貨群組增1宗，累計15宗；亞博館社區治療設施群組亦有2宗相關確診個案，累計23宗；將軍澳藍田隧道地盤群組亦增1人確診，累計12宗。

張竹君指，黃大仙東頭邨貴東樓今增2人確診，大廈至今累計6個單位共9人確診。詳情即看：【下一頁】

另外有2名確診外傭曾到大埔豐年樓宿舍，有初步確診個案曾到上址，中心指或有外傭聚集。詳情即看：【下一頁】

新蒲崗及太子道西分別有護老院職員及院友確診。詳情即看：【下一頁】

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記者：徐紹軒