【新冠肺炎】東頭邨貴東樓增2宗個案累計6個單位9人染疫　袁國勇到現場視察

▲ 東頭邨貴東樓增2宗個案。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（14日）新增82宗確診個案，包括5宗輸入個案及77宗本地感染，其中37宗為源頭不明個案，有33宗與其他個案相關病例，其中18宗是經臨時檢測中心找出。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

▲ （曾秋文攝）

張竹君指，黃大仙東頭邨貴東樓今日增2宗確診個案（個案編號：7585、7593），其中一人是居於15室的單位，大廈至今累計6個單位共9人確診，其中有3個單位是15室高層單位，其他單位涉不同樓層及單位；而今日確診的二人是因不適而自行求醫，及後確診。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及衞生署人員現已到現場視察。

她補充指，三個15室的單位中，其中一個單位有4人與日出康城第9期群組有關，另兩個單位各有一人染疫，屬源頭不明。當局昨日已向居民派檢測幕瓶，而居民需要強制檢測。

衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。

有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩