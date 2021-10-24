【減肥大作戰】少女生酮飲食法極速瘦身　不捱餓半年減50磅無反彈【附飲食秘訣】

▲ 少女結合「生酮飲食法」及「16/8斷食法」，在短短半年內成功減去50磅。

不少女生都渴望擁有完美身段，而本港一位YouTuber日前就邀請了友人分享極速瘦身秘訣。影片中的主角結合了「生酮飲食法」及「16/8斷食法」，在短短半年內成功減去50磅，而減肥期間只間中做輕量運動，之後體重亦未見反彈，可謂相當成功。

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YouTuber Manson曾分享一條有關「生酮飲食法」的減肥實證影片。片中主角Cow是Manson的好友，她表示以前每次影相都要修走雙下巴，令她非常困擾。為了變得更美，她下定決心減肥，並在短短半年時間內減去50磅，成績相當值得自豪。

▲ Manson邀請Cow分享有關使用「生酮飲食法」的減肥經歷。（圖片來源：YouTube @ mansonovo 影片截圖）

為了成功修身，Cow曾搜尋過很多方法去減肥，最終揀選了對她而言最輕鬆的方法，亦即「生酮飲食法」。以下是Cow分享的一些飲食秘訣：

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除了生酮飲食法之外，Cow也採用了16/8斷食法，一日食兩餐，但她表示自己「夠飽肚」，絲毫沒有捱餓感覺，因此也更易維持下去。而她在頭一個月就已減去15磅，成效顯著。

Cow自言不太常做運動，剛開始減肥時，她更是完全沒有做任何運動，只是靠飲食瘦下來。在身體慢慢適應後，她就會大概一個月去3次爬山，並留在家中做少量運動。

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然而Cow亦提醒，採用生酮飲食法也有其注意事項。她表示自己因瘦得太快，導致肌肉量流失，變得鬆弛。而她在開始使用生酮飲食法後，亦有嚴重脫髮的問題，要吸收維他命及補充品來補充營養。

此外，她也提醒生酮飲食人士要定期檢查脂肪及血糖，因長時間進食高脂食物，容易增加心血管患病風險，故此在使用生酮飲食法前查詢醫生意見，才能較為安心。

【同場加映】16/8斷食 vs 生酮飲食 vs 素食減肥

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責任編輯：羅嘉欣