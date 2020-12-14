【死亡個案】聯合醫院49歲男患者有長期病患送院5日離世　累計118宗死亡個案

▲ 本港新增多一宗死亡個案。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代有關情況。

衞生防護中心公布今日（14日）新增82宗確診個案，包括5宗輸入個案及77宗本地感染，其中37宗為源頭不明個案，有33宗與其他個案相關病例，其中18宗是臨時檢測中心找出。

庾慧玲表示，聯合醫院一名49歲確診男病人離世（個案7,134），患者本身有長期病患，12月8日送到亞洲博覽館社區治療設施，12月9日被送到聯合醫院，情況惡化至今早10時49分不治。疫情至今，本港累計118宗死亡個案。

截至今早9時，過去24小時醫管局錄得呈報個案116宗，再多64名確診病人康復出院。1126名確診病人仍然留醫，當中46人危殆，71人嚴重，1009人情況穩定。醫管局已開設1,235張負壓病床，使用率73.8%；負壓病房676間，使用率80.2%。

▲ 聯合醫院一名49歲確診男病人離世。

衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。

有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：蘇文軒