泰林第二代遺孀與女友爭產逾2億元　法官裁定遺孀勝訴

▲ 答辯人為林的同居女友譚雪梅（經濟日報資料圖片）

於90年代盛極一時的泰林無線電行，其第二代掌舵人之一林作為的遺孀與女友早年展開涉款逾2億元的爭產官司。法官今（14日）頒下判詞，裁定由於林作為於立下以女友為受益人的兩份遺囑時，受多次中風影響，已沒有足夠立下遺囑的能力，因此上述兩份遺囑無效。換言之，遺孀一方於官司中勝訴。

原告林作為的妻子林蔡惠英，及兩名兒子林偉力和林偉健；答辯人為林的同居女友譚雪梅。法官於判詞中指出，死者林作為早於1987年立下首份遺囑，以原告一方為受益人，而答辯人一方則指死者其後於1999年再立下遺囑，以答辯人為受益人，但有關遺囑早年被律師樓遺失，死者因此於2005年在老人院臥床期間，再簽訂第3份遺囑，重申1999年的遺囑效力。

審訊期間，原告一方質疑1999年遺囑的真偽性，以及死者立下1999年2005年兩份遺囑時的能力。對於原告質疑1999年遺囑上的死者簽名真偽，以及墨水年份最多僅至2017年而非1999年，法官於判詞中分析指，雙方均有傳召筆跡專家等作供。

而當年為死者保管1999年遺囑的律師，亦於審訊期間找出當年本來已遺失的遺囑。法官認為1999年為死者立遺囑的律師甘鴻明，以及見證過程的職員並沒有動機干犯刑事罪行，而為死者偽造遺囑，法官因此裁定1999年遺囑屬真確。

至於死者立下1999年遺囑時的精神能力，法官指死者於立下該遺囑前的4個月第二次中風，根據保險文件顯示，死者於立遺囑前已被形容為「記憶系統受破壞，不能處理原來之工作」，而甘律師為他立遺囑時，亦沒有按既定程序向死者發問一連串問題，以確認其精神能力。

而死者立下2005年的遺囑時，辯方專家證人亦無法就死者當時是否有精神能力立遺囑而作出任何意見，法官認為這對辯方案情來說屬致命，而且甘律師作供時亦提及，他向死者索取指示時，死者根本沒有能力與甘作出言語溝通，甘只能向死者發問引導性問題，而死者並沒有作出任何正面的反應以否定甘的問題。而且甘當時亦沒有按既定程序向死者發問，以確保死者有足夠精神能力立遺囑。

法官因此裁定，雖然他認為死者於1999年的立下的遺囑屬真確，但不論是1999年或2005年的遺囑，法官均認為死者立遺囑時沒有足夠精神能力，因此死者於1987年立下的遺囑是其唯一有效的遺囑，換言之，原告一方獲判勝訴。

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記者︰楊詠渝