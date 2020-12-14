明年DSE維持防疫措施　考期縮短部分選修科同日開考【內附考試時間表】

▲ 考評局表示明年文憑試（DSE）將繼續嚴格落實各項防疫措施。（資料圖片）

2021年中學文憑試（DSE）將於明年4月下旬開考，考評局今日（14日）出版應屆文憑試考生手冊，指今屆將繼續嚴格落實各項防疫措施，局方為縮短考期，亦將部分選修科分別安排於同一日的上下午進行，局方稱會盡量安排有關考生在同一試場應考兩科。

考評局9月已公布因應疫情而壓縮考試時間表，整體考期由4.5周減至3.5周，24個甲類科目筆試延至明年4月23日開考、取消中英文口試等，以及安排部分科目於同日進行等。

據最新公布的考試時間表仍維持有關安排，4科核心科目由通識科於4月26日率先進行，其後依次為英文科、中文科及數學必修部分，最後一日是5月3日，意即連同周六日假期，考生要在8日內完成4科考試。

此外，考評局稱於制定考試時間表時，為了縮短考期以減低考生感染的機會，曾將少量考生人數較少的科目安排於同日上下午舉行，經掌握實際報考人數及分析有關科目組合數據後，決定只安排數學科延伸部分及倫理與宗教科於同一日（即5月17日）上下午先後舉行；根據目前報考情況，28名考生需於同日上下午應考，局方會盡量安排有關考生於同一所試場應考。

局方亦指，部分科目顯示無考生重疊報考，故獲安排在同日上午開考。例如英語文學和設計與應用科技，將於同一日（即5月4日）上午同時開考；中國文學和科技與生活，亦會於同一日（5月11日）上午開考。

▲ 考評局於11月更新明年文憑試（DSE）考試時間表。（2021 年文憑試《考生手冊》截圖）

考評局在最新出版的考生手冊增加部分內容，如在「特殊事故的處理方法」章節加入「在試場實施的預防措施安排」，指為減低病毒感染的機會，試場將實施多項預防及應變措施，內容如下：

考生需於開考前 30 分鐘到達試場

考生必須在每個考試日自行量度體溫、填妥並簽署「考生健康申報表」；如考生作出虛假、不完整或誤導申報，將會受到懲處或被取消考試資格

考生進入試場前，必須正確地戴上自備外科口罩（口罩須完全覆蓋口、鼻和下巴），以及使用自備或設於試場入口的酒精搓手液清潔雙手

監考員會檢查考生是否已填妥及簽署「考生健康申報表」，並會為考生量度體溫，大部分試場入口會設置體溫監察站，小部分試場則會以手提式探熱器為考生探熱。

手冊亦列明，考生本人應自行負責取得整個考試期間有效的所須簽證、入境許可證等，於香港出現大範圍傳染病或疫情期間，考生須符合所有香港法例下的入境檢疫及隔離要求以參加考試；如考生未能或難以履行或達至上述要求，考評局將不承擔任何責任。

考評局指，學校近日因疫情關係再次暫停面授課堂，少不免對應屆文憑試考生造成一定影響，考評局將會繼續密切留意疫情發展，並期望新一波疫情盡快緩和，讓考生們能放心為考試作準備。

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責任編輯：馮琪雅