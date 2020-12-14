【無品山友】疫情下大棠楓葉林假日迫滿人　鄉音大媽除口罩踩上樹摘紅葉

▲ 元朗大棠楓香林假日人頭湧湧，有除口罩大媽踩上樹枝，試圖採摘紅葉。

本港第四波疫情持續，防疫措施再度收緊，港人外遊遙遙無期，惟有轉到郊外散心。而位於元朗大棠山道的楓香林，到12月是欣賞紅葉的最佳時間，故剛過去的周末成為郊遊熱點。不過，期間有途人發現一些帶鄉音的人士破壞大自然，有大媽更踩上樹試圖採摘紅葉，遭途人喝止。

12月至1月中旬是本港欣賞紅葉好時機，當中以元朗大棠楓香林數目較多，每年吸引大批遊客前往打卡。現時楓香林的楓葉開始轉紅，整段路都是打卡位，在疫情下仍吸引大批遊人迫爆賞楓，不少人為了影靚相紛紛除口罩。

港爸一家大細郊遊當去日本

據NOW新聞台報道，有港爸帶同兒子前來賞楓，明言去郊野公園當旅行，以往都是去日本看紅葉，今年留港賞楓，「當去了日本」，兒子亦顯得好興奮。

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大媽脫口罩圖摘紅葉︰好靚呀

不過，部分人卻欠公德心，Facebook專頁「山人物近」上載了一名大媽試圖摘紅葉的短片，從片中可見，留有冬菇頭髮型的大媽身穿黑衣、孭起橙色背囊，踩上幼身的樹枝上，手持脫下的白色口罩，試圖去採摘紅葉。

有途人向大媽指出這是破壞大自然的行為，大媽聞言笑笑口，還讚揚紅葉「好靚呀呢個」，說話略帶鄉音。途人不滿她仍試圖採摘，出言制止︰「咁你仲摘？」大媽即面向途人扁嘴，另一名女途人出聲勸喻她盡快下來。

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專頁「山人物近」的負責人指出，事發在昨日（13日）的大棠楓香林，他郊遊期間見到不少遊人破壞大自然，包括「講國語、唔正嘅廣東話、或者外傭姐姐」，他已盡力阻止有關破壞大自然的行為，當中以該名大媽「特別離譜」。他在帖文中勸喻，各位郊遊人士切勿破壞大自然。

你自己諗吓如果每個人都同你一樣咁樣採摘，咁到時就大家冇得睇。

有網民留言批評大媽「有破壞，無建設」，既不戴口罩，又破壞環境，而且踩上樹枝也非常危險，不應做如此危險兼破壞大自然的行為。

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責任編輯︰林綺玲