【確診大廈】東頭邨貴東樓高層疑擾流效應播毒　24樓15室單位疑因廚房廁所抽氣受感染

▲ 東頭邨貴東樓確診個案涉日出康城地盤群組。

本港新冠肺炎疫情未見緩和，更滲透不少屋苑爆疫，黃大仙東頭二邨貴東樓就已有9宗確診個案，部分涉及日出康城第9期地盤群組，亦有一宗個案涉及歌舞群組。港大微生物學系講座教授袁國勇聯同衞生署人員今日(14日)下午到貴東樓視察。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，黃大仙東頭二邨貴東樓今日再增2宗確診，至今已有6個貴東樓單位染疫，共有9名病人個案，有3宗涉及15號室，包括今日新增確診的一名患者，其餘涉不同樓層及不同室號單位。而昨日初步確診靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍照顧員亦居於貴東樓。詳情請見【下一頁】

港大微生物學系講座教授袁國勇聯同衞生署人員，今下午約4時到黃大仙東頭二邨貴東樓了解。袁國勇表示，與環保署及房署到場了解後，認同15號室出現爆發，先由23樓15室有4個病人確診，屬日出康城地盤群組病人感染家人，至7、8日後24樓15室亦有人確診，相信病毒或由23樓傳上到24樓。

他稱，視察後未見單位內喉管破裂，地渠或U型隔氣管亦無問題，亦未見曾改裝通氣喉管；惟2315室有4名病人，單位內病毒載量高，估計是當廁所開抽氣扇，因為空氣暖會向上升，而樓上單位廚房貼近樓下廁所抽氣扇，據樓上住客指於廚房煮食時未有開窗，更使用抽油煙機，就會令廚房產生負氣壓情況，因為窗口與下層單位非常接近，故出現「氣溶膠」，即是有病毒的微粒抽入單位所致，引致2415單位內的住戶受感染。

至於為何29樓15室單位住戶亦受感染，袁國勇稱，如果沒有煙囪效應，不會由2415室傳上2915室，惟估計是因2415室單位的糞渠內病毒載量高，經糞渠通氣管上屋頂，當北風吹後就會產生擾流效應將病毒帶返2915室單位。

他建議，2315室單位以上的所有單位需要撤離檢疫，直至環保署及屋宇署對所有單位的喉管作出清楚評估，化驗沒有問題後充可以了，至於2315室以下單位則毋須檢疫，惟會立即安排抗原檢測，明日亦會有核酸測試結果。

至於1906室單位仍有一位病人未知感染源頭，今晚亦會安排樓上、樓下單位住戶作抗原檢測，亦暫時不會要求他們立即檢疫。

袁國勇形容是次情況與淘大花園、麗晶花園不同，反而與亨泰樓相似，亦首次發現經由廁所抽氣扇、廚房抽油煙機影響關係，引致在廁所內有病毒空氣抽入廚房內。籲如廚房與下層單位廁所接近，必須先關廚房窗才開廚房抽油煙機煮食，否則有可能受感染，因為樓下的單位有可能是患者。他又再次提醒市民，如果開抽氣扇時聞到「廁所味」應立即找專人作檢查。

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記者：陳正怡、曾秋文