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【新冠肺炎】新蒲崗康璟護老院一名職員確診　太子道西鴻圖老人院有院友確診　中心已向院友及職員派樽檢測

社會 16:57 2020/12/14

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新蒲崗康璟護老院一位清潔及陪診員在12月11日開始不適，12日最後上班，中心已派樽予院友及職員以了解有否傳播。（陳靜儀攝）

本港第四波疫情嚴峻，今日（14日）新增82宗個案，包括5宗輸入個案及77宗本地感染，其中37宗為源頭不明個案，有33宗與其他個案相關病例，並有7宗與大型群組有關。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新蒲崗康璟護老院一位清潔及陪診員在12月11日開始不適，12日最後上班，中心已派樽予院友及職員以了解有否傳播。

另外，太子道西鴻圖老人院有一名住單人房的院友確診，他無不舒服，離開房間時會戴口罩，未有明顯緊密接觸者，中心已向約30至40名院友和員工派樽檢測。張竹君指，該患者大部分時間在老人院，但曾同家人外出看醫生，中心發現其體內病毒量較低，需要檢測其抗體，以了解會否較早時已感染。

多個群組均有人染疫，當中歌舞群組增2人確診，累計達725宗個案。詳情即看：【下一頁】

新另外有2名確診外傭曾到大埔豐年樓宿舍，有初步確診個案曾到上址，中心指或有外傭聚集。詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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