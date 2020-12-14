【明星開店】陳豪+戚其義投資老友甜品店甜姨姨　賺足15年疫市首度蝕6位數仍堅持開分店

▲ 陳豪、戚其義有份投資老友Candy的甜品店甜姨姨，開業15年從未蝕錢，可惜這次遇上新冠肺炎疫情，終於蝕錢。

TVB視帝陳豪及金牌監製戚其義有份投資的天后人氣甜品店甜姨姨，向來由他們相識20載的舊拍檔兼好友、電視台前助導Candy主理。札根天后14年的甜姨姨門庭若市，從未蝕錢。

上月Candy更決定衝出天后，在銅鑼灣開設首間分店。可惜在世紀疫情肆虐下，甜姨姨終敵不過蝕錢厄運。但Candy深信：就算天大困難也不能忘卻做甜品的初衷── 將快樂帶給大家。

▲ 陳豪、戚其義與Candy相識近20年，老友鬼鬼，他們更投資Candy的甜品店，分店開幕日更現身支持。（受訪者提供圖片）

「我生命中除老公以外，最重要的兩個男人就是阿Mo（陳豪）及阿戚（戚其義）了！」甜姨姨老闆Candy笑說。

Candy 10多年前曾任無綫戲劇部助導，拍檔得最多的監製有戚其義、李添勝及徐遇安等，演員就有陳豪，因經常合作因而與阿Mo及阿戚成為好友，友誼維繫至今超過20年。Candy說︰

當時在TVB工作已6年，即將升導演，但升職後又會是另一個10年，每日開07收30。那時僅20多歲的我就會去想，究竟自己有甚麼夢想？其實由細到大都很喜歡甜品，不如放棄升職，於是就在這個轉捩點選擇離職創業做甜品。

▲ Candy已是兩孩之母，老公也一直非常支持她的事業。（受訪者提供圖片）

由零開始學做甜品

但屬於甜品門外漢的Candy，莫說是做甜品，就連侍應也未做過，於是就展開近半年的閉關苦練日子，上堂學開店流程、如何領牌入貨等，還將屋企廚房變成實驗室，鑽研新口味甜品。「想當年互聯網仍未盛行，要用最原始的方法找食材及供應商，芒果要去果欄逐檔試，我曾想做麻辣牛丸，就很戇居地每間凍肉店買一斤試，惟有邊做邊學。」

▲ 芒果大合奏（$50）：這甜品可算是芒果大集匯，有芒果雪糕、果粒、果蓉、布甸，以及最特別芒果乾，Candy更指芒果乾預備工序是最考工夫。（曾耀輝攝）

Candy最終選址天后開設甜姨姨，自細對豆腐情有獨鍾的她更將這食材融入甜品中，創作出多款豆腐花主題甜品，大受食客歡迎，更由一間僅得10個坐位的300多呎小店，擴充至同區一個兩層舖位，今年她更首度進駐銅鑼灣開分店。不過Candy笑言，她所到之處總有怪事發生。

的確很dramatic，附近總會有謀殺案或劫案發生。10年前天后曾發生妓女連環謀殺案，最後一宗就是在我舖頭隔壁樓上，封鎖現場要關門3天。搬舖後又試過有『空中飛人』，正正在後欄前面。Touchwood幾次危機都安全過渡，反而這次疫情最難捱。

▲ 榴槤豆腐花（$55）：總店傳統甜品之一，豆腐花嫩滑豆味濃，榴槤肉亦相當夠分量，榴槤迷勿錯過。（曾耀輝攝）

難過疫情關終蝕錢

疫情對香港飲食業造成重創，連一向門庭若市的甜姨姨亦難倖免。Candy說開業至今10多年甜姨姨從未試過蝕錢，高峰期營業額更可達110萬。但疫情下終於要蝕，以第三波時最嚴重，最差每日僅得百多元生意。

「第一次蝕錢真的很擔心，蝕足兩個月達6位數，但我堅持不裁員、不停業，幸好業主肯體諒減租。」不過，她要面對的最大問題，其實是早在年初已簽下的銅鑼灣分店舖位。

當時幾乎抑鬱了整星期，茶飯不思，好像看不到將來，甚至有刻曾問自己應否繼續，是否要撻訂？

▲ 新店的上手是人氣甜品店聰嫂，Candy說自己亦是聰嫂的粉絲，對於能租下這舖位別具意義。（受訪者提供圖片）

直至有日她收到一位朋友的來電，善意地告訴她豆腐花的質素變差了，她才頓時覺悟。「做了10多年的生招牌不應出問題，那刻我就知道員工士氣很低落，原來我的壞心情有影響他們，應該要給正向信息予他們，甚至自己。」

Candy更說，開分店是她一直非常想做的事，她相信最好的機遇應由自己創造。而且更重要是，讓Candy尋回當初開店的初衷。

▲ 黃到金──楊枝甘露（$98）：楊枝甘露版刨冰，香滑椰奶帶出芒果鮮甜味，加上豆腐奶蓋及金箔，賣相極吸引，碗底更有真正楊枝甘露，驚喜十足。（曾耀輝攝）

尋回做甜品初衷

「還記得兒時最期待的事，就是每日做完功課後就可吃到老伯擔着木桶賣的兩蚊一碗豆腐花，那份童年味道就是我快樂的泉源。做甜品就是要開心，現在香港氣氛消沉，我想帶開心給大家。」Candy說。

新店與天后店的餐牌不同，除了有起家的傳統港式豆腐花外，更大推IG-able的刨冰波波系列，選用專誠由日本空運來的冰磚及日本冰機刨冰，出來的冰幼滑如絲，與坊間一般吃到的大粒粗身刨冰不同。

製作刨冰波波的工序繁複，而且花時間，不能量產，但Candy說就算蝕租、蝕心機、蝕時間，她仍要堅持。

我見到這甜品甫捧出來時，食客已經很開心的樣子，就是我最大回報。能好好經營一盤生意10多年，已對得住自己。對我來說價值不在於賺錢，因疫情而執笠的甜品店愈來愈多，能在這逆境開一間甜品店，意義很大，希望能為同行打氣，成為大家快樂的源動力。

甜姨姨私房甜品

地址：銅鑼灣耀華街11號地舖

電話：5118 4324

營業時間：12nn-12mn

記者︰黃依情