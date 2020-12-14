【新冠肺炎】2名確診外傭曾到大埔豐年樓過夜　另有初步確診個案曾到上址　中心憂有外傭聚集

▲ 2名確診外傭曾到大埔豐年樓。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（14日）新增82宗確診個案，包括5宗輸入個案及77宗本地感染，其中37宗為源頭不明個案，有33宗與其他個案相關病例，並有7宗個案與大型群組有關。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日的確診個案中包括兩名外傭，據了解他們周末時會到位於大埔豐年樓的宿舍逗留過夜，另留意到有部分初步確診個案亦表示曾到上址，相信上址或有外傭聚集，惟現時仍需點算有關人數，有需要時會向警方求助，當局正跟進有多少個緊密接觸者。

她又指，當局會追蹤外傭的家人，並十分關注有多少人居於上址，其中有確診外傭的僱主居紅磡及大埔。

張竹君指，黃大仙東頭邨貴東樓今增2人確診，大廈至今累計6個單位共9人確診。詳情即看：【下一頁】

多個群組均有人染疫，當中歌舞群組增2人確診，累計達725宗個案。詳情即看：【下一頁】

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記者：徐紹軒