【寒冷天氣】天文台指市區本周氣溫急跌至13度　長者安居協會籲注意保暖

▲ 天文台表示，強烈冬季季候風正逐漸影響本港，今日氣溫顯著下降，市區氣溫將由攝氏22度，至夜晚急跌7度至15度，明早再進一步跌至13至14度，新界多區再跌1至2度。(經濟日報資料圖片)

香港天文台與長者安居協會今（14日）舉行聯合記者會，天文台表示，強烈冬季季候風正逐漸影響本港，今日氣溫顯著下降，市區氣溫將由攝氏22度，至夜晚急跌7度至15度，明早再進一步跌至13至14度，新界多區再跌1至2度。

天文台續指，雖然至本周五氣溫會回升，惟受另一股季候風亦於周末來到，天文台料周未市區最低氣溫會回復至只有13度。

長者安居協會：長者長期抗疫現情緒困擾 自殺風險升5成，詳情即看：【下一頁】

天文台助理台長陳栢緯表示，強烈冬季季候風會在未來數日持續影響華南沿岸，早上相當清涼，料明日市區最低氣溫跌至13度，早上相當清涼，新界地區再跌1至2度，至本周五氣溫始回升。

不過他指，另一股季候風會在周末期間抵達廣東沿岸，料本周未市區最低氣溫回復至約13至14度，與其相關的乾燥氣流會為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區日夜溫差較大。他預計，今個冬季寒冷日數會較上個冬天多，全個冬季氣溫為正常到偏低水平。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，寒冷天氣長者容易出現氣促、血壓高，增加送院的機會，呼籲長者提高警惕，居家抗疫時要多喝溫水保暖，同時保持室內空氣流通，穿衣亦避免太臃腫，否則容易影響血液循環，可以考慮在家中做簡單伸展運動。

她指疫情前平均每日送100至120名長者入院，近月減少至60至70人，減少約四成，部分非緊急情況盡量透過線上形式，由團隊及社工協助長者紓緩不適，減少送院。

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記者：洪芷晴