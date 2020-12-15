【居屋2020】白表一人申請約12萬宗　推算抽中頭籌也要每3人爭1伙

▲ 彩禾苑屬現樓，可即買可住，單位售價由241萬元至465萬元。（資料圖片）

居屋攪珠今日（15日）以網上形式進行，房委會資助房屋小組主席黃碧如主持電腦攪珠儀式，6折居屋首十個抽出號碼是18、79、07、11、51、08、17、02、97、00，有關號碼將用作決定申請家庭的揀樓次序；房屋署料最快明年5月開始揀樓。

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今年居屋綠、白表配額比例有變，改為四六比。據房委會數據，今期居屋錄20.3萬份白表申請，當中共六成屬於一人申請，即約12.18萬。今期白表單身獲分配420個單位，推算即使抽中頭籌18，也要每3人爭1個單位。至於白表家庭申請約8.12萬，推算首5組號碼揀樓機會較大

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至於綠表約有3.3萬份申請，當中綠表一人申請約6,600宗，獲分配280伙，推算首4組號碼揀樓機會較大。綠表家庭申請就有約2.64萬，單位配額約2,539伙，推算首10組號碼揀樓機會較大。

房委會在申請期內，房委會收到約23.6萬份居屋申請表，包括白表約20.3萬份和綠表約3.3萬份，以及約11.7萬份「白居二」申請表。當中約19.3萬份居屋申請表，和約10.3萬份白居二申請表，經由網上遞交。

已申請今期居屋的市民，可以留意房委會早前發出的「確認信」中，右上角印有申請編號（如白表：W 00000 22）；編號的最後兩位數字，代表攪珠號碼。

今期推售4個新建居屋項目，包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共7,047個單位。另有至少18個貨尾單位，亦於計劃中重售。

「居屋2020」暫定明年5月開始，按申請類別的優先次序邀請合資格申請者揀樓。至於「白居二2020」，則預計於明年5月開始向合資格申請者發出批准信。



在揀樓期開始前7天起，房委會將於樂富客務中心，提供載有各個新發展項目及重售單位詳情的售樓說明書和價單，供公眾索取，及上載有關資料到各居屋發展項目的指定網站供瀏覽。

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記者：吳卓峰