一吃即瀉？便秘多時？ 中西醫學如何治療腸胃敏感

經常無故腹痛、腹瀉或便秘？你可能患上腸易激綜合症。腸易激綜合症，又稱腸胃敏感，雖然是腸功能失調或腸過敏而引起，但極大可能與心理狀態有關，有腸胃科醫生指出，近日生活的負面情緒使腸易激綜合症個案數字上升；然而，由於腸易激綜合症病徵與其他腸胃病等相似，令不少患者誤以為「禍從口入」進食了不潔食物，未能對症下藥。即看內文，了解相關的健康資訊、營養師飲食建議、中醫養生食譜。

腸易激綜合症是一種功能性疾病，患者不時腹瀉或便秘，雖然不會提升癌症或炎症性腸病等嚴重疾病的風險，亦不會增加死亡率，但有可能影響日常生活及社交。腸易激綜合症可基於大便形態來分類，包括「腹瀉型」、「便秘型」、「混合型」等；成因方面，通常患者的腸道較敏感、腸道蠕動過快、腸道曾受感染、生活壓力大或有家族病史等。有報告評估兒童患病率與成人相似，亦有研究發現若童年時受壓較大，日後患上腸易激綜合症的風險較高。根據〈羅馬Ⅲ〉診斷標準，若出現以下3種情況，便可確診為腸易激綜合症：

1. 在過去3個月內，每月至少3天出現反覆腹痛或腹部不適

2. 而且症狀發作於診斷前至少6個月

3. 並至少有下列2項特徵：

排便後症狀緩解

排便次數改變

大便形態改變

西醫診斷時，一般會進行血液及大便化驗，經評估及確保沒有結構性問題後，才進行治療，患者可按醫生指示服用藥物，減輕腹痛、腹瀉、便秘或腸抽筋等症狀，並按需要接受心理治療。至於中醫學，中文大學早年已有研究指出中草藥能有效治療腸易激綜合症。中醫認為此症主要與肝脾兩臟有關，故多採用「抑肝扶脾」的療法，透過服用疏肝理氣，健脾止瀉的方劑，改善肝鬱脾虛問題，再配合針灸增強療效，減低發作機會。而常用中藥有木香、砂仁、茯苓等，木香行氣止痛，健脾消食；砂仁化濕行氣，溫中止瀉；茯苓利水滲濕，健脾寧心。中醫亦提醒，患者應避免生冷、辛辣、煎炸、油膩、刺激性食物，亦要學習調節心情及壓力。

營養師建議患者宜少吃多餐，亦不妨以「低發酵性碳水化合物飲食法」（FODMAP）來控制病情，FODMAP飲食法的原則是避免不易被消化的碳水化合物的「高FODMAP」食物，在腸道發酵並產生大量氣體，從而減低令腸易激綜合症惡化的機會。「高FODMAP」食物有奶類、豆類、小麥、黑麥、蒜頭、洋蔥、椰菜花、蘑菇、蜜糖、芒果、梨、荔枝、蘑菇濃縮果汁等。同時，咖啡因、酒類、碳酸飲料、辣椒等刺激性食物也應可免則免。患者可選擇「低FODMAP」食物，如動物性蛋白質、白飯、藜麥、花生、合桃、紅蘿蔔、番茄、白菜、菠菜、生菜、香蕉、葡萄、奇異果等。此外，部分腸易激綜合症患者，同時患有乳糖不耐症或麩質過敏症，可按需要配合無乳糖飲食（Lactose-Free Diet）或無麩質飲食（Gluten-Free Diet），限制乳糖或麩質的攝取。然而患者病情各異，宜向家庭醫生查詢合適的飲食治療法。

銅人仔附上具有溫中健脾，止瀉功效的中醫養生食譜「鮮淮山炒雞腿肉」，適合脾胃虛寒引起之腹痛泄瀉人士。

材料

鮮淮山一支，雞腿肉150g，生薑適量

做法

鮮淮山及雞腿肉，去皮、切件、各自汆水備用。生薑，去皮、切絲備用。先放少量油（過多的油容易造成泄瀉），然後放生薑略為爆香，加入雞腿肉炒至半熟，再放鮮淮山，同炒至雞肉全熟。

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撰文：銅人仔

專業審稿：香港註冊中醫徐醫師

專業審稿：營養學家伍小姐

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