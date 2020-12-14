【新冠肺炎】 危重及死亡個案涉年輕患者　醫管局指患者常留家中忽視氣喘徵狀

▲ 醫管局指過去11個月有300名確診病人曾留醫深切治療部，當中一半屬70歲以下。

本港新冠肺炎疫情持續，早前一名42歲病婦發病後數天求醫，留醫深切治療部一周後不治。醫管局臨床傳染病治療專責小組成員胡德超今日(13日)出席疫情記者會時提到，過去11個月曾留醫深切治療部的病人，半數都是70歲以下，籲市民留意自己情況，少少症狀亦應盡快求醫，「唔好看多2天，好多時2天後情況會插水式轉差」。

醫管局臨床傳染病治療專責小組成員胡德超表示，過去11個月有300名確診病人曾留醫深切治療部，當中一半屬70歲以下，且不少患者留醫深切治療部1、2日已現抗體，反映或早已於一星期前受感染。

他稱，不少病人感染頭一星期多僅得輕微喉嚨痛、輕微發燒故不以為意，惟或已感染新冠肺炎，延遲求醫至第二周或已觸發因子風暴，情況將會轉差；又留意到不少病人出現無聲缺氧情況，血含氧量低介乎「80尾、90頭」，平時或未會發現，但去完廁所後會感氣喘。

胡稱，深切治療部有病人於到急症求醫或轉到病房幾小時後已需插喚，問回頭病人或已有症狀一周，如到發病後期才求醫，或需高濃度氧氣、插喉或需呼吸機，有機會引發併發症。

覺得不適不要等多2天，好多時過多2天情況就會出現插水式轉差，遲一兩日都會影響治療效果

他又提醒，即使症狀好輕微都不應掉以輕心，現時市民多留於家中或未察覺自己有氣喘，如於家中行走6分鐘已感氣喘加上有發燒，如曾接觸確診病人或居住大廈有確診病人，就應加倍留意，應盡快求醫及檢測。

被問及早前一宗42歲病婦留醫一周不治，胡德超指有關病人到急症室時已插喚，血含氧量少於90，即使轉到深切治療部使用呼吸機，亦未能維持到血氧水平，故需轉用人工肺，處方的雞尾酒療法亦包括類固醇治療。

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責任編輯：陳正怡

