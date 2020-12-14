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【新冠肺炎】袁國勇：黃大仙東頭邨貴東樓2315室對上居民須撤離檢疫　樓下居民即晚做檢測

社會 18:03 2020/12/14

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袁國勇（中）到貴東樓視察。（曾秋文攝）

本港今日（14日）新增82宗新冠肺炎個案，本地病例佔77宗，其中黃大仙東頭二邨貴東樓至今已有6個單位﹑共9人染疫，有3個單位屬15號室，其餘涉不同樓層及不同室號單位。港大微生物學系講座教授袁國勇聯同衞生署人員今日下午4時許進入貴東樓視察，逗留近2小時後在現場見記者，交代視察情況。

袁國勇表示，經視察後，建議貴東樓2315室對上的居民須撤離檢疫14日，而2315室對下的居民即晚做病毒檢測。有關貴東樓高層住戶確診的問題，袁國勇指疑天台糞渠通氣喉擾流效致下層住戶受感染，詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心首席醫生歐家榮表示，貴東樓已有6個單位有確診個案，最新兩個單位涉及06及15室；而早前的個案則涉及較高層的16室，同層的15室亦有染疫個案，與日出康城地盤群組有關；而首宗個案屬04室，與之前個案有關。

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記者：陳曉瑩

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