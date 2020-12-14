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【港版N號房】集團涉逼年輕男子拍同性色情片及賣淫拒付報酬　警方拘捕7人

社會 18:20 2020/12/14

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警方交代案情。(香港警察fb)

本港傳出類似港版「N號房」事件。警方拘捕7名男子，涉嫌在網上以高薪邀約男子拍攝同性色情影片及現場成人表演，受害人之後未有收到報酬，拒絕再參與後被人以色情片段恐嚇合作。警方指，被捕人士可能同時涉及刑事恐嚇及勒索，不排除有更多人被捕。

新界南總區刑事部（行動）警司陳志昌表示，警方接到4名介乎20至31歲的受害人報案，指於去年12月至今年3月期間在社交平台認識一名聲稱居於加拿大的男子，對方自稱是男同志色情電影製作公司負責人，開出月薪高達3至5萬元的優厚條件，利誘受害人成為合約演員，邀請他們到酒店參與色情影片拍攝及現場表演。對方又聲稱不會公開片段，只會交給少數客人私人欣賞。受害人於是在網上與該公司簽訂一年演員合約，並提供身份證、住址等個人資料。

受害人簽約後於去年12月至今年6月，在本港多間酒店進行拍攝及表演，惟因一直沒收到報酬而拒絕再拍攝，集團即恐嚇受害人會公開有關色情片段，違約亦需支付高額違約金。受害人再查閱合約時，亦發現當中有條款規定進行成人表演時，演員不得拒絕現場觀眾要求發生性行為要求。受害人遂報警求助。

新界南總區重案組經深入調查後，今日（14日）拘捕7名男子，年齡介乎19至37歲，涉嫌「串謀控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」。他們在集團角色分別是招募演員、財務、安排場地、拍攝工作，警方不排除他們涉及其他罪行。

新界南總區刑事部重案組總督察史廣鴻指出，警方發現涉事公司自稱2018年成立，專拍男同性戀色情電影，但在港並無任何商業登記及公司註冊，報稱地址屬虛構，用作欺騙及控制受害人。

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記者：蘇文軒

 

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