【家居衛生】年輕夫婦與父母同住懶執屋　一家四口連老爺新抱共用一條毛巾

▲ 年輕夫婦與父母同住，一家四口連老爺新抱共用一條毛巾。

VIUTV最新一集節目《執屋》到一個四人家庭「斷捨離」。主持人小占、Kathy仔帶同「雜物諮詢師」阿橙今集走訪到屋主Ray、凱儀的家中執拾清理雜物。其實整體上屋企尚算整齊，只是雜物太多，但一個衛生問題就令主持人咋舌，原來這一家四口，是共用同一條毛巾。

屋主Ray表示，其實自老婆凱儀搬到家中，已帶同岳母執了一次屋，所以家中已經比以往整齊。但整間屋的問題仍可歸納以下幾點：

玄關位雜物多

很多人貪方便都會把物件放在玄關位，屋主Ray、凱儀一家都一樣。藥物、零食、龜糧、口罩等全部放置在玄關位，雜亂無章。

▲ 玄關位雜物非常多。

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於是，節目組將玄關所有雜物分類，所有藥物放在盒中，口罩放在最近大門的位置。保健品方面，正在服用的放最上面或箱子的最外層方便領取。至於未開啟的保健品則放在箱子內層。

其餘雜物，阿橙亦幫忙分類為「零食區」、「寵物用品區」。至於屋主Ray父母的物品，由於父母不在場，也不能擅自替家人處理，於是阿橙覺得可處理的物件先放一旁，待家人回家後即場作決定。

整理TIPS：

雜物諮詢師阿橙表示，應將正在使用的東西，和不使用的東西分開。假如是每日都使用的東西，就可以放出來。但如是全新口罩這些備用品，就應該另外找個地方收妥。

廁所衛生問題：

廁所表面看似整齊，只是一個雜物鐵架較浪費位置。屋主Ray表示，媽媽試過誤踢到鐵架，導致腳趾瘀痛，於是便買了一些保護套，裹著鐵架腳，避免再撞傷。對此，小占表示，從這個鐵架可看出這家人的性格是「頭痛醫頭，腳痛醫腳，而不是根治問題，只是眼不見為淨，或防止踢到時不會痛，而不是令自己不會踢到」。

▲ 雜物鐵架較浪費位置。

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全家共用一條毛巾

阿橙更發現，這家人的浴室只掛了一條毛巾。對此，Ray表示「其實老婆搬進來後，我已跟家人說想一人一條毛巾，但現在是全家人共用這條毛巾，直至毛巾濕透了才更換。」

言下之意，即代表一家四口包括老爺、奶奶、新抱都共用一條毛巾。阿橙認為，這問題已凌駕了廁所其他所有問題：

我不知他們真的沒有空間掛，還是大家真的覺得很親密，一家親，很特殊，我從沒遇過這種情況。

身為註冊護士的主持人小占亦表示：「假設其中一人染皮膚病，抺完腳，然後你又用來抺其他位置，就好像不太衛生。」最後小占找來一個貼牆掛架取代鐵架，一次過解決所有問題。

不換毛巾滋生細菌

其實，共用毛巾及長期不換毛巾，會帶來衛生問題。不少人以為洗完澡後身體很乾淨，因為毛巾只是擦掉水份，久久才更換一次。但其實有檢測發現，一星期才換一次毛巾，上面的生菌數總共5600個。但是如果2星期都不換，生菌數就高達12萬個。

而如果毛巾上有黑色點點，就是長期沒有更換毛巾，而滋生在毛巾上的霉菌孢子，孢子更可存活2個月到2年。

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廚房：

廚房雜物不少，除了廚房用品外，亦堆積了很多滿佈灰塵的花瓶、舊電器、保溫壼等。由於這些物品都是媽媽的，於是Ray致電媽媽詢問可否丟棄或捐贈予有需要人士，最後亦得到媽媽同意，成功清走一大堆雜物。

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執屋前後大對比：

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責任編輯：羅嘉欣