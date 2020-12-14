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【Sanrio精品】7-Eleven推Sanrio LED感應燈　可自行選擇Hello Kitty及My Melody款式【附換購詳情】

休閒消費 17:43 2020/12/14

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7-Eleven將由12月16日起推出限量版「Sanrio LED感應小夜燈」，粉絲還可自行選擇喜愛款式！（圖片由7-11提供）

早前7-Eleven推出糖果色的Sanrio characters「隨身Mini Pouch」，並將由12月16日起推出限量版「Sanrio LED感應小夜燈」，共有Hello Kitty及My Melody 2款大頭造型，粉絲還可自行選擇喜愛款式！

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
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具聲控或觸控功能

兩款「Sanrio LED感應小夜燈」各有不同的感應功能，Hello Kitty為3段式聲控感應，而My Melody則是3段式觸控感應。

兩款小夜燈底部分別亦設有「ON」、「OFF」及「SENSOR」鍵，當「ON」鍵開啓時，感應燈發光至約10分鐘後會自動關閉，省卻了晚上臨睡覺前忘記關燈之煩惱，大人小朋友也可安心使用。

當「SENSOR」鍵開啓時，則可利用感應調節3段LED亮度，配合不同環境的需要。晚上使用時，光線柔和又不刺眼。而白天不開燈時亦可作裝飾使用。

「Sanrio LED感應小夜燈」採用柔軟矽膠物料，不黏塵，方便易清潔。只需放入3枚3A電池，即可使用。

換購詳情

限量版「Sanrio LED感應小夜燈」將由12月16日早上7時起開始換購，數量有限，粉絲還可自行選擇喜愛款式。

由即日起至2021年1月5日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張，其後每$10可獲多1張印花，如此類推。

由2020年12月16日早上7時起至2021年1月8日，儲齊5張印花加$58，換購「Sanrio LED感應小夜燈」 1個，每次用5張印花最多可換購「Sanrio LED感應小夜燈」 4個。

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責任編輯：王芷瑩

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