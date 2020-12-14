【新冠肺炎】澳門特區政府公布向中國國藥集團、復星BioNTech及英國阿爾斯康採購各40萬劑疫苗

▲ 澳門新型冠狀病毒應變協調中心於今(14日)公布，政府計劃購入三種來自不同產地的疫苗，各採購40萬劑。(經濟日報資料圖片)

澳門新型冠狀病毒應變協調中心於今(14日)公布，政府計劃購入三種來自不同產地的疫苗，各採購40萬劑（不包括GAVI計劃的20萬劑），並將分批供應到澳門。

當局指，三種來自不同產地的疫苗當中，包括產地為北京、國藥集團供應的滅活疫苗，預計交貨期首批在2021年第一季；產地為德國、法國或比利時、復星代理的BioNtech mRNA疫苗，預計交貨期首批在2021年第一季；產地為美國、AstraZeneca代理的腺病毒載體疫苗，預計交貨期首批在2021年第二季，又指會持續留意世界各地有關疫苗接觸情況，以及監察不良事件等。

另外，澳門特區政府將由12月20日起將醫學觀察酒店將會分為「指定醫學觀察酒店」及「自選醫學觀察酒店」。

第一類「指定醫學觀察酒店」現時包括使用中的6間酒店：皇庭海景酒店、中國大酒店、金寶來酒店、麗景灣藝術酒店、鷺環海天度假酒店及御龍酒店。「指定醫學觀察酒店」只限澳門居民及其同行親屬入住，費用及操作流程與現時相同。

第二類「自選醫學觀察酒店」包括喜來登大酒店及葡京人酒店。「自選醫學觀察酒店」可供非澳門居民或澳門居民自費入住，價格由酒店按不同房型及市場價格釐定。有關價格將包括早、午、晚餐及醫學觀察酒店的一般安排。其他特別需要可向酒店查詢及按酒店訂價提供服務。所有非澳門居民(除與澳門居民同行回澳之親屬外)須自費入住「自選醫學觀察酒店」，澳門居民也可以選擇自費入住，惟需自行承擔相關費用不可以申請豁免。上述人士可向酒店提前預訂客房或於入境時與現場工作人員溝通、安排。

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責任編輯：洪芷晴