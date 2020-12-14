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警察福利基金轉虧為盈　捐款收入增加逾26倍共1.73億元

政治 17:48 2020/12/14

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警察福利基金於2019/20年度轉虧為盈，收到約1.73億元捐款。（經濟日報資料圖片）

警察福利基金扭轉上年度虧損1,989萬元的局面，錄得盈餘7,395萬元，本年度總收入為1.88億元，增幅逾8.66倍，收入增加超過1.6億元，主因是獲得1.7億元的捐款。

警察福利基金向立法會提交2019至2020年度年報，截至今年3月31日，基金總收入增幅達8.66倍，主因是捐款較上年度，大幅增加近26.4倍，獲得1.7億元捐款，但基金在定期存款利息收入、僱用警察服務費用，以及承辦商代售紀念品佣金則有所減少。

另外，基金在本年度的總支出則有1.14億元，較上年度增加1.9倍，支出增加約7,498萬元，主要是用於，擔任特殊職務警務人員茶點費用，開支增加約6,363萬元，比上一年大增52倍，其他開支亦增加約765萬元，增幅為3.66倍。此外，基金於動用326萬元，發給陷入困難的警務／文職人員補助金，較上年度增加約五成。

警察福利基金是按照《警務條例》設立，主要是提供和維持設施活動，提供貸款、資助金、津貼及饋贈予受益人享用。

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記者：陳宛彤

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