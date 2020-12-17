蘇黎世460萬捐贈電腦 博愛、牽手香港齊出力 支援基層學童上網課

第4波疫情來勢洶洶，教育局宣布停校不停學，基層及特殊學童再次飽受欠缺電腦上課的煎熬！蘇黎世香港慷慨解囊，藉着Z蘇黎世基金會捐款460萬港元推行「網上學習‧電腦捐贈計劃」，購置1,350部電腦及1,620張流動數據SIM卡，分別透過博愛醫院及牽手香港（HandsOn Hong Kong ），贈予基層及特殊學童家庭支援網課學習，紓緩他們生活及學習的壓力，締造平等學習機會。首批捐贈電腦及流動數據SIM卡的反應熱烈，並已送到有需要的學生手上，讓大家度過一個充滿暖意的聖誕節！

冠狀病毒疫情下，蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂因見很多小朋友用手機玩遊戲，不禁想到有部分小朋友只能使用父母的手機上網課、兄弟姊妹爭相使用電腦，又或只可使用公共WiFi上網，「上吓斷吓」的情況相當困擾，因此有上述的構思。

聖誕送暖 締造平等學習機會

蘇黎世香港牽頭帶動計劃，向博愛醫院提出捐贈手提電腦予基層家庭學童網課，雙方一拍即合，藉着Z蘇黎世基金會捐款460萬港元，購置電腦及流動數據SIM卡，當中1,200套手提電腦及流動數據SIM卡（合共390萬港元）贈予博愛醫院，透過博愛的完善網絡，在社會各階層的滲透力，再轉交予有需要的基層學童。

另外150部平板電腦及420張流動數據SIM卡（合共70萬港元），則透過牽手香港贈予有特殊教育需要的學童。許金桂形容，牽手香港是一個有愛心的團隊，凝聚不少志願工作者。他期望，在嚴峻的環境下略盡綿力，透過這個電腦捐贈計劃，舒緩家長及小朋友在精神、生活及學習的壓力，並得到公平的待遇，一起渡過難關。他更希望此舉能在聖誕佳節，為有需要的小朋友送上一份充滿意義的聖誕禮物，為他們帶來希望。

▲ 蘇黎世香港行政總裁許金桂（中）、博愛醫院董事局簡陳擷霞主席（左）及牽手香港執行總監杜曉晴，全力支持支援網課學習。

跨界合作 博愛、牽手齊引線

疫情反覆，博愛醫院董事局主席簡陳擷霞相信，網上學習已成為教學新常態，有感基層家庭學童網課學習的困境，喜獲得蘇黎世香港送贈手提電腦及流動數據SIM卡，當中800套供博愛服務網絡的合資格學童申請，包括屬下中小學、以及兒童、家庭及青少年服務單位；400套開放予全港學童申請，針對小一至中六學生，由青年中心或學校甄選，支援弱勢階層學童所需。簡陳擷霞希望，這份「聖誕禮物」能讓受惠家庭感受到社會對他們的關心。

牽手香港發展及企業合作總監林敏婷表示，疫情下特殊學童在家網課，學習上大受打擊，對家庭造成壓力，一些視障學童用手機上課也有難度。她感謝蘇黎世香港主動贈予平板電腦及SIM卡，讓特殊學童得到這個貼心的援助。她補充指，是次計劃的受惠對象包括天保民學校、保良局陳麗玲百周年學校、路德會救主學校、香港聾人福利促進會及秀茂坪康齡中心等。而由於這些團體資源較缺乏，平常未必有機會接觸到大機構並獲得援助，故這次蘇黎世香港的電腦捐贈計劃令他們非常開心。

▲ 蘇黎世香港送贈電腦及流動數據SIM卡，當中1,200部手提電腦供予博愛醫院，150部平板電腦則捐助牽手香港。

支援青少年發展 關注弱勢社群

蘇黎世冀透過不同慈善項目：扶貧助弱、青少年發展、環保減碳等多個領域，為各地社區作貢獻。許金桂說：「年輕人是社會未來的棟梁，蘇黎世香港看到不少團體支援老人家和基層家庭，針對青少年發展的支援相對較少，於是朝這方向前進，就像這次電腦捐贈計劃。」他續稱，作為社會的一份子，蘇黎世同時致力從商業角度及社會責任作平衡，在控制溫度上出一分力，環保減碳。

博愛醫院與蘇黎世香港均關注弱勢社群，過往蘇黎世香港一直支持博愛的慈善活動，這次電腦捐贈計劃更是5月設立的「疫境前行」關懷計劃的延伸。簡陳擷霞慨歎，疫情關係取消很多籌款活動，幸好能改為網上籌款如賣旗、線上單車活動等，並有意想不到的效果，特別是賣旗活動，在無地區、無時間限制下，反應非常好。此外，該院近年又會投入資源發展博愛首個過渡性房屋建築計劃，屆時惠及1998個基層家庭。

牽手香港主要是提供義工服務，縱然疫情下活動減少，林敏婷希望透過網上講故事、提供功課輔導、電話慰問老友記，及製作心意卡等，繼續為住院病童、獨居老人、殘疾人士等服務。

▲ 林敏婷感謝蘇黎世香港令一些資源較少的團體的特殊學童也因為電腦捐贈計劃而受惠。

（資料由客戶提供）