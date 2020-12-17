蘇黎世460萬捐贈電腦 博愛、牽手香港齊出力 支援基層學童上網課
第4波疫情來勢洶洶，教育局宣布停校不停學，基層及特殊學童再次飽受欠缺電腦上課的煎熬！蘇黎世香港慷慨解囊，藉着Z蘇黎世基金會捐款460萬港元推行「網上學習‧電腦捐贈計劃」，購置1,350部電腦及1,620張流動數據SIM卡，分別透過博愛醫院及牽手香港（HandsOn Hong Kong ），贈予基層及特殊學童家庭支援網課學習，紓緩他們生活及學習的壓力，締造平等學習機會。首批捐贈電腦及流動數據SIM卡的反應熱烈，並已送到有需要的學生手上，讓大家度過一個充滿暖意的聖誕節！
冠狀病毒疫情下，蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂因見很多小朋友用手機玩遊戲，不禁想到有部分小朋友只能使用父母的手機上網課、兄弟姊妹爭相使用電腦，又或只可使用公共WiFi上網，「上吓斷吓」的情況相當困擾，因此有上述的構思。
聖誕送暖 締造平等學習機會
蘇黎世香港牽頭帶動計劃，向博愛醫院提出捐贈手提電腦予基層家庭學童網課，雙方一拍即合，藉着Z蘇黎世基金會捐款460萬港元，購置電腦及流動數據SIM卡，當中1,200套手提電腦及流動數據SIM卡（合共390萬港元）贈予博愛醫院，透過博愛的完善網絡，在社會各階層的滲透力，再轉交予有需要的基層學童。
另外150部平板電腦及420張流動數據SIM卡（合共70萬港元），則透過牽手香港贈予有特殊教育需要的學童。許金桂形容，牽手香港是一個有愛心的團隊，凝聚不少志願工作者。他期望，在嚴峻的環境下略盡綿力，透過這個電腦捐贈計劃，舒緩家長及小朋友在精神、生活及學習的壓力，並得到公平的待遇，一起渡過難關。他更希望此舉能在聖誕佳節，為有需要的小朋友送上一份充滿意義的聖誕禮物，為他們帶來希望。
跨界合作 博愛、牽手齊引線
疫情反覆，博愛醫院董事局主席簡陳擷霞相信，網上學習已成為教學新常態，有感基層家庭學童網課學習的困境，喜獲得蘇黎世香港送贈手提電腦及流動數據SIM卡，當中800套供博愛服務網絡的合資格學童申請，包括屬下中小學、以及兒童、家庭及青少年服務單位；400套開放予全港學童申請，針對小一至中六學生，由青年中心或學校甄選，支援弱勢階層學童所需。簡陳擷霞希望，這份「聖誕禮物」能讓受惠家庭感受到社會對他們的關心。
牽手香港發展及企業合作總監林敏婷表示，疫情下特殊學童在家網課，學習上大受打擊，對家庭造成壓力，一些視障學童用手機上課也有難度。她感謝蘇黎世香港主動贈予平板電腦及SIM卡，讓特殊學童得到這個貼心的援助。她補充指，是次計劃的受惠對象包括天保民學校、保良局陳麗玲百周年學校、路德會救主學校、香港聾人福利促進會及秀茂坪康齡中心等。而由於這些團體資源較缺乏，平常未必有機會接觸到大機構並獲得援助，故這次蘇黎世香港的電腦捐贈計劃令他們非常開心。
支援青少年發展 關注弱勢社群
蘇黎世冀透過不同慈善項目：扶貧助弱、青少年發展、環保減碳等多個領域，為各地社區作貢獻。許金桂說：「年輕人是社會未來的棟梁，蘇黎世香港看到不少團體支援老人家和基層家庭，針對青少年發展的支援相對較少，於是朝這方向前進，就像這次電腦捐贈計劃。」他續稱，作為社會的一份子，蘇黎世同時致力從商業角度及社會責任作平衡，在控制溫度上出一分力，環保減碳。
博愛醫院與蘇黎世香港均關注弱勢社群，過往蘇黎世香港一直支持博愛的慈善活動，這次電腦捐贈計劃更是5月設立的「疫境前行」關懷計劃的延伸。簡陳擷霞慨歎，疫情關係取消很多籌款活動，幸好能改為網上籌款如賣旗、線上單車活動等，並有意想不到的效果，特別是賣旗活動，在無地區、無時間限制下，反應非常好。此外，該院近年又會投入資源發展博愛首個過渡性房屋建築計劃，屆時惠及1998個基層家庭。
牽手香港主要是提供義工服務，縱然疫情下活動減少，林敏婷希望透過網上講故事、提供功課輔導、電話慰問老友記，及製作心意卡等，繼續為住院病童、獨居老人、殘疾人士等服務。
（資料由客戶提供）