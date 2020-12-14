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【開心速遞】單立文紀念《賭俠》上映30周年　《愛回家》熊樹仁曾侯賽因上身：想偷我雞？【有片】

娛樂 18:19 2020/12/14

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單立文發文紀念《賭俠》上映30周年。

由王晶編導，星爺周星馳﹑劉德華﹑吳孟達、張敏﹑陳法蓉﹑向華強和單立文等合演的電影《賭俠》，大家都看過N次。《賭俠》這套港片經典於1990年12月聖誕檔上映，票房4034萬元，僅次於同年的《賭聖》，成為當年年度票房亞軍。

在《賭俠》演大反派「侯賽因」的豹哥單立文，早已洗底不再只演奸角，近年更憑演《愛‧回家之開心速遞》成功入屋，形象正面。

【開心速遞】袁文傑心痛繁殖場虐待棄養寵物　發長文揭發配種貓狗慘況

（取自單立文IG）

《賭俠》上映30周年

今天（12月14日），單立文趁《賭俠》上映30周年，在個人社交平台上載一張在片中演「侯賽因」的經典劇照，並寫：「『想偷我雞？我『滔Pair』，你開嚟見我....』，慶祝賭俠上映30週年 #其實侯賽因真係幾靚仔 #唔經唔覺30年 #人不allback枉少年。」

此帖文一出，即引來圈內外人留言，當中洪永城寫道：「對你又愛又恨30年」，甚至有藝人朋友寫下片中經典對白，比如陳展鵬留言道：「各位觀眾五條煙。」、鄭俊弘則寫道：「到了公海...happy anniversary﹗﹗」等。

連豹嫂胡蓓蔚也有留言，幽默表示：「哇，原來90年代已有Little Fresh Meat 😜。」

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《愛‧回家之開心速遞》戲謔《賭俠》

其實早約在兩年前，《愛‧回家之開心速遞》其中一集已戲謔過一次《賭俠》。

劇情講舉行麻雀大賽，單立文演的熊樹仁以「侯賽因」造型登場參賽，表示此打扮可以為他帶來好運，在劇中並爆《賭俠》經典金句：「想偷我雞？冇咁易！」十分好笑。

撰文 : TOPick柴犬出動

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