【新冠肺炎】東頭邨貴東樓6個單位9人染疫　邨內明起增設流動採樣站

▲ （曾秋文攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（14日）新增82宗確診個案，包括2名居東頭邨貴東樓的人士，上址累計9人染疫，涉及6個單位。港府今日宣布，鑑於近日在東頭(二)邨貴東樓出現多宗確診個案，明日（15日）起，安排承辦商華大基因於東頭(二)邨羽毛球場及排球場（近貴東樓地下） 設立流動採樣站，為邨內的居民及工作人員提供檢測服務。

有關服務的時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至本周六（19日）。港府會在檢視該流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣站的運作時間。

政府早前已在大埔、荃灣、黃大仙、東涌、葵盛及九龍灣透過流動採樣站為市民提供免費核酸檢測服務，經檢視使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定延長各區的流動採樣站的服務日期，並開放所有流動採樣站予所有市民進行檢測。

社會福利署早前設於黃竹坑遊樂場（2號足球場）的臨時檢測中心，亦會由明日（15日）起延長服務日期至12月21日，並改為開放予所有市民進行檢測的流動採樣站；設於馬鞍山頌安邨排球場的流動採樣站，則會維持於今日（14日）後停止運作。

政府發言人表示，檢測承辦商會於流動採樣站向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，進行檢測，費用全免。須接受強制檢 測的人士於流動採樣站接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測，流動採樣站會優先為須接受強制檢測的當區居民及工作人 員提供檢測服務。

檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診 個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。發言人呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士盡快進行檢測， 以有效地及早識別感染者。

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記者：郭詩詩