【啃老族】獨子大學畢業3年無業宅在家　靠54歲老父日送12小時外賣養家

▲ 內地一名54歲爸爸日送12小時外賣養家，而其兒子大學畢業3年仍未尋得工作。

孩子大學畢業理應工作自力更生，但也有人事事依賴父母。內地一名54歲、滿頭白髮的爸爸為了養活一家人踏上送外賣的路，每天工作12小時，有時更直踩至凌晨時分，他無奈表示，24歲兒子執著找專業的工種，故畢業3年仍無業呆在家中，也不願與爸爸溝通。

綜合內地媒體報道，一名54歲爸爸從2018年開始送外賣維生，3年來他堅持每日工作10小時以上，通常日送12小時外賣，有時甚至工作到凌晨3至4時才回家。他曾試過一天送七八十單外賣，共賺取300多元人民幣（約355港元）。

你不跑那麼長時間又賺不到足夠工資，訂單少的時候只能靠延長工作時間。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

家有高堂妻兒需照顧

雖然辛苦，但因白髮蒼蒼，客人及商家對他的態度良好，不時提醒他小心落樓，有人給他多一點小費支持，也有人說：

老人家這麼大年紀，還送甚麼外賣？應該在家享福。

該爸爸萬般無奈表示，自己上有80歲老父要供養，妻子在酒店兼職，二人工資僅僅夠維持家庭生活，而大學畢業3年的兒子一直無業宅在家中，成為他的煩惱。他指出，兒子今年24歲，甚少出門，並拒絕與他見面溝通，

從不一起吃飯，偶爾回家碰面他便立刻回房把門反鎖，我敲門也很少回應。

24歲兒子大學畢業3年仍失業

由於長時間在外工作與兒子溝通少，爸爸猜測曾經干涉兒子中學選科，導致兒子記仇怪責他，他指兒子畢業3年至今仍未能尋得工作，

我知道他曾寄簡歷，但他執著找與大學主修科目相關的專業工種，其他工作全部不做，畢業3年一直呆在家，也不願與我溝通。

爸爸最大的心願是希望兒子走出房間，曾多次勸喻兒子，惟對方一直沒有反應。

2年後將失去工作

爸爸工作的外賣平台，擔任電單車手只能工作至56歲，意味著他將於2年後失去工作，他曾與妻子討論過此事，

如果之後不能跑外賣了，失去這份工作，我也不知道怎麼辦，希望有人來幫我勸勸兒子。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

責任編輯︰王明芳