【Star Talk】麥浚龍揭謝安琪缺乏自信　Juno為新碟屢被一人投訴

▲ 謝安琪跟Juno推出終極新歌。

麥浚龍(Juno)日前為TVB《StarTalk》接受主播許文軒專訪,大談3年間為《The Album》企劃製作30首歌曲感受。Juno指今次企劃是對自己的一個挑戰,專輯顛覆廣東樂壇市場,Juno說:「今次是對自己的一個挑戰,因為覺得創意工業,可以增添它的創意色彩。」

Juno又稱﹕「我經常抱著不想侮辱觀眾智慧去創作,觀眾有怹們分析能力,我好期待歌迷將這3年30首歌一次過去聽,就會聽到3年前我合為何要這樣鋪排。」

整個企劃牽涉多位歌手及演員包括林家棟、謝安琪、韋羅莎、鄭伊健、古天樂等,他承認用導演角度去選角。

▲ Juno接受《Star Talk》訪問。

Juno指:「好像拍電影全給劇本,不過不是唱,要看了劇本跟以前角色心態去唱。古天樂在錄音室裡面是另一個世界,我就要他錄音時間調節到好早,睡醒就來,不要開聲,想要一種陌生感。」

說到跟謝安琪合作得最多,二人如何磨合,Juno指:「我跟她《羅生門》已經合作,所以培養了默契,她聲演部份較有經驗,但她是一個需要別人給予信心的人。」

▲ 謝安琪跟Juno合作3年概念唱片。

他指所有參與的音樂人及歌手都為此企劃進入一個手心冒汗嘅境界,而且維持咗3年。說到有否被人投訴,Juno道:「我囉!自己投訴自己,為何要這樣辛苦,何必呢?」圓滿完成3年的音樂企劃,他直言可一不可再,稱下一個計畫應該是回去拍電影。

Juno主理的the album企劃Part 3《the album and the end of it》專輯日前推出,當中收錄董折與浦銘心愛情故事文案及《字典與聖經》、《我在切爾諾貝爾 等你》、《合唱歌》、《三生一吻》等歌曲外,專輯亦隱藏多個彩蛋。上周推出一日便告斷市。