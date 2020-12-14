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【Star Talk】麥浚龍揭謝安琪缺乏自信　Juno為新碟屢被一人投訴

娛樂 17:00 2020/12/14

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謝安琪跟Juno推出終極新歌。

麥浚龍（Juno）日前為TVB《StarTalk》接受主播許文軒專訪，大談3年間為《The Album》企劃製作30首歌曲感受。Juno指今次企劃是對自己的一個挑戰，專輯顛覆廣東樂壇市場，Juno說：「今次是對自己的一個挑戰，因為覺得創意工業，可以增添它的創意色彩。」

Juno又稱﹕「我經常抱著不想侮辱觀眾智慧去創作，觀眾有怹們分析能力，我好期待歌迷將這3年30首歌一次過去聽，就會聽到3年前我合為何要這樣鋪排。」

整個企劃牽涉多位歌手及演員包括林家棟、謝安琪、韋羅莎、鄭伊健、古天樂等，他承認用導演角度去選角。

Juno接受《Star Talk》訪問。

Juno指：「好像拍電影全給劇本，不過不是唱，要看了劇本跟以前角色心態去唱。古天樂在錄音室裡面是另一個世界，我就要他錄音時間調節到好早，睡醒就來，不要開聲，想要一種陌生感。」

說到跟謝安琪合作得最多，二人如何磨合，Juno指：「我跟她《羅生門》已經合作，所以培養了默契，她聲演部份較有經驗，但她是一個需要別人給予信心的人。」

謝安琪跟Juno合作3年概念唱片。

他指所有參與的音樂人及歌手都為此企劃進入一個手心冒汗嘅境界，而且維持咗3年。說到有否被人投訴，Juno道:「我囉！自己投訴自己，為何要這樣辛苦，何必呢？」圓滿完成3年的音樂企劃，他直言可一不可再，稱下一個計畫應該是回去拍電影。 

Juno主理的the album企劃Part 3《the album and the end of it》專輯日前推出，當中收錄董折與浦銘心愛情故事文案及《字典與聖經》、《我在切爾諾貝爾 等你》、《合唱歌》、《三生一吻》等歌曲外，專輯亦隱藏多個彩蛋。上周推出一日便告斷市。

撰文 : TOPick柴犬出動

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