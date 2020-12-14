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【新冠肺炎】立法會秘書處發表研究簡報　列舉多國抗疫措施供參考

政治 18:53 2020/12/14

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立法會秘書處發佈有關新冠肺炎帶來的挑戰及經濟影響研究簡報。（資料圖片）

立法會秘書處（秘書處）今日發表有關「2019冠狀病毒病帶來的挑戰及經濟影響」的《研究簡報》，除了簡述本港疫情和防控等情況，亦列舉多個國家的有效抗疫措施以供參考，包括更廣泛使用「安心出行」應用程式；發放工資補貼等

秘書處指出，疫情持續至今將近1年，香港的情況未許樂觀，第四波疫情更迎來艱巨的挑戰，即使政府已加強防疫抗疫工作，但不明源頭確診個案數字近日仍急升。

《簡報》提及，當香港商界和市民仍在適應使用「安心出行」之際，新加坡已強制規定一眾業務機構和服務處所，包括酒店、舉辦活動的場地、大型零售商店和教育機構，必須使用相類的登記系統。「新加坡過半人口已下載應用程式或領取防疫裝置」，並由此識別出多達2.5萬名密切接觸者。鑑於新加坡的對策收效顯著，有意見促請政府應在社會上更廣泛使用「安心出行」應用程式。

《簡報》又引新加坡和英國等海外地方為例，指上述國家已加強對遠程醫療的支援，惟香港在遠程醫療方面的發展仍在起步階段，認為或需審視本地遠程醫療在規管架構和技術方面能否配合。

「保就業」計劃於月屆滿，其他紓困措施亦陸續完結，第四波疫情再次嚴重打擊香港的各行各業。《簡報》指出，日本、新加坡和英國，除了繼續向受疫情重創的行業發放工資補貼，助其渡過難關外，亦推出各種利便措施，以重新調配工作、進行求職配對或創造就業。日本和南韓等多個亞洲地方選擇向民眾派發折扣券，以刺激本地消費，提振深受打擊的服務行業。《簡報》指，這些暫時性的優惠措施頗受商戶和市民歡迎，認為在構思刺激本地消費的舉措時或可參考。

《研究簡報》由秘書處資訊服務部轄下資料研究組編製，秘書處希望借此加強為議員提供的資訊支援服務，以簡明扼要的方式闡明議員和公眾人士可能會感興趣的事宜。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

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