研究指內地學習體驗可提升增加國民身份認同　與港人身份和諧共存

▲ 研究由理大暫任副校長（研究及創新）石丹理（左）及應用社會科學系副教授于璐負責進行。（理大提供圖片）

學界多年來舉辦不同形式的中港兩地交流活動，理工大學研究顯示，本地大學生參加短期內地學習體驗活動後，對中國內地及內地民眾的看法變得更正面，對自己作為中國公民的身份認同亦有所提高，並無影響學生本身擁有較高的香港人身份認同，惟結果未能反映因去年社運而退出研究的學生看法。團隊倡短期內地交流項目納入本地大學正規課程，並強調讓學生自願參與。

團隊以問卷訪問380名於去年1月至暑假，參與1至8周內地學習活動的八大學生，當中逾6成從未在內地生活。

結果顯示，學生在完成有關活動後，對中國內地及內地民眾的態度和看法變得更正面，「暑期課程」及「服務學習項目」的正面效果較顯著，惟「文化交流項目」參加者看法則無顯著差異。

學生對自己作為中國公民的身份認同亦有所提高，以7分滿分，整體學生由參加前的4.74分，提升到4.93分；值得留意的是，學生在參加前後的香港人身份認同依然是最高，顯示即使參加內地活動後學生的中國公民身份認同有所提高，亦不會影響他們的香港人身份認同。學生對於4種不同身份包括「香港人」、「中國公民」、「中華人民共和國國民」及「中華民族一員」的「身份認同強度」，均有顯著提升，顯示不同身份認同可以「和諧共存」。

負責研究的理大應用社會科學系副教授于璐透露，原本計劃招募800名學生參與研究，受去年社運影響，不少內地學習項目取消，收集數據期間有部分學生拒絕填寫測後問卷，最終僅380名學生參與，結果雖反映學習活動仍然令學生對內地產生正面效果，但不排除有拒填問卷的學生看法較負面。

團隊建議政府增撥資源，在本地大學進一步推行短期內地交流活動，納入正規課程，鼓勵學生自願參與，同時加強培訓導師帶隊，例如預計學習成果及所面對的困難等，以提升活動成效。

教育局早前宣布最快明年在高中通識科增設內地考察，對於中學辦同類交流活動，理大暫任副校長（研究及創新）石丹理說，不論大、中、小學，均必須進行評估，預計項目的好壞，「唔好靠『感覺良好』就覺得政策有用」。

石丹理強調自願參與是十分重要，「自願係香港嘅基因，我覺得勉強無幸福，唔可以迫啲學生、年輕人去交流」，學校可透過分享經驗，鼓勵學生參與。

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記者：馮琪雅