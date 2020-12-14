【新冠肺炎】袁國勇：疫苗經專家檢視數據就可接種　自己會打港大噴鼻式疫苗以證對團隊信心

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇（中）指，自己會先打港大團隊研製的噴鼻式疫苗，以證明對自己團隊有信心。（曾秋文攝）

港府早前公布本港採購新冠肺炎疫苗的進度，但有市民擔心疫苗使用的技術或製造國家影響效能。港大微生物學系講座教授袁國勇被問到月前接受訪問，指即使有疫苗都不會打的說法時表示，他只會根據科學，有專家檢視過疫苗第三期臨床研究數據無問題就可以，又指港大團隊正研製噴鼻式疫苗，強調自己一定要讓公眾看到對團隊有信心，先用自己的疫苗。

袁國勇說，他只會根據科學，只要有關疫苗做好所有第三期臨床研究數據，經過專家科學委員會檢視，便可以立即打。他指疫苗抵港要好幾個月，到時RNA疫苗在美國已有逾億人接種，如果疫苗有副作用大家都會知道，故不用擔心。

他又指，香港大學團隊正在研製噴鼻式疫苗，他自己相信團隊，強調一定會讓大家看到他相信自己做的東西，當然會先噴自己的疫苗。他續稱，港大疫苗都是在內地長春製造，公眾不要太擔心一定要外國貨，他自己好相信內地製造疫苗公司，認為內地當局把關嚴謹，倘疫苗能夠輸出到世界各地，品質會無問題；亦相信本港衞生署會把關，不論內地或外國進口的疫苗都會檢查清楚。

至於有報導指袁國勇已辭任港大深圳醫院的職位，他指自己明年65歲年紀大，「做唔到咁多野，香港都做到筋疲力盡，無辦法再兼顧到深圳嗰份工，所以9月已經辭咗。」

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記者：徐紹軒