【慈善義賣】智樂聖誕慈善義賣　媽媽作家設計愛心作品籌款支援兒童服務

▲ 智樂小熊扭扭樂聖誕限定版每套售約$250至$420，當中收益的15%將會捐予智樂。(機構圖)

當冬日聖誕來臨之時，智樂兒童遊樂協會與來自社會各界的媽媽，在這段非比尋常的 COVID-19 抗疫時刻，舉辦「智樂聖誕感恩慈善義賣」，希望在這個充滿歡樂及洋溢溫情的節日裡，為孩子「集氣」和「打氣」。產品包括含STEM元素的拼砌小熊扭扭樂套裝，可以邊閱讀邊了解健康資訊的繪本，以及聖誕創意氣球飾品，全都是媽媽們的愛心設計，望為小朋友出一分力。

醫生和插畫師繪本分享健康要訣

其中三子女之母的易雁嘉醫生 (Dr. Ardyce Yik ND)與香港兒童繪本插畫家雲尾 (Cloudy Tail)合作，以簡練的文字、稚趣的筆觸、繽紛活潑的色彩，為兒童譜出《新冠肺炎與你 ─ 大流行期間的 20 項健康要訣》一書，協助家中的大朋友、校園中的老師，透過她精選的20項健康要訣，以及20多幅畫風細膩、關於小朋友與家人日常生活的插畫，來鼓勵小朋友即使身處世紀大流行疫情的非常時期，只要「常存喜樂的心，身心靈就會擁有良藥」。訂購插畫書收益將全數捐予智樂作支持兒童遊戲服務及工作。

繪本售價：每本$120

訂購日：即日至12月31日，訂購電子表格可按此

▲ 繪本精選20項健康要訣，以插畫表達內容，每本$120。(機構圖)

電工媽媽研製美感小熊套裝限定版

「夢悠部落」插畫師 Sharon Lee 搭配「Little Black Carrot 伯克卡羅」電工美學藝術師 Tracy Lee，聯同「Color My Community」 ，創作「智樂小熊扭扭樂 DIY 套裝 『聖誕限定版』」進行慈善義賣，視乎顏色筆選擇，每套售$250至$420不等，當中收益的15%將會捐予智樂，以支持兒童遊戲服務及工作，為飽受疾病痛苦困擾、面對繁複醫療程序的病童，送上祝福！

▲ 智樂小熊扭扭樂聖誕限定版每套售約$250至$420，當中收益的15%將會捐予智樂。(機構圖)

智樂小熊扭扭樂DIY套裝「聖誕限定版」內附不同配件：「智樂小熊」連聖誕樹3D立體卡組(一套) 、「智樂小熊」裝飾配件卡組及摺疊說明紙 (一套)、「Dreamingfrees 夢悠部落」夢悠村村民連「智樂小熊」6幅插畫卡(一套)、「伯克卡羅 STEM Art」 閉合電路燈泡組合(一套)、「Tombow日本蜻蜓牌」顏色筆/鉛筆 (一套) 、 「多啦A夢版」PiT POWER C雙面膠紙機 (一枚)、「PiT MULTI 2 」雙頭白膠漿 (一支)、 NICHIBAN「Petit joie」和紙膠帶 (15mm)(兩卷)、 原木塊 (8塊)、 水彩畫紙(兩張)。

訂購日：即日至12月31日

訂購連結

▲ 附上聖誕樹紙模型，大家可STEM燈組配件剪剪貼貼，親手創作桌上燈飾擺設。(機構圖)

▲ 利用6面「夢悠村」村民及「智樂小熊」插畫卡，讓大家一邊思考答案，一邊理解病童面對治療時候的心情。(機構圖)

星兒媽媽的創意氣球

波波夫人 Madame Balloon 兼星兒媽媽 Mianne 和 Kitman 繼續為愛盡心創作，堅守氣球飾品可帶給人家歡樂的理念，由即日至 12 月 23 日，凡訂購 Madame Balloon 聖誕創意氣球禮品或氣球飾品，每宗消費 10% 將捐予智樂兒童遊樂協會，若一連訂購三款聖誕創意氣球：「聖誕薑餅人」、「繽紛聖誕樹」及「長鬍子聖誕老人氣球糖果杯」，更可享全套特價 HK$280 (不包括運費)。

訂購日：即日至12月23日

詳請按此連結

▲ 長鬍子聖誕老人氣球糖果杯(約32cm高，不包括杯身高度)，每個 HK$100(不包括運費)。(機構圖)

▲ 聖誕薑餅人(約36cm高)每隻HK$80(不包括運費)。(機構圖)

▲ 繽紛聖誕樹(約1m 高)每棵HK$150(不包括運費)。(機構圖)

記者：Celia