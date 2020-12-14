日韓英三地部分地區爆禽流感　食安中心暫停禽肉及禽類產品進口

▲ 日本、英國和韓國部分地區禽肉及禽類產品暫停進口。（資料圖片）

食物安全中心今日（14日）宣布，因應日本農林水產省通報，指日本滋賀縣爆發高致病性H5禽流感和岡山縣爆發高致病性H5N8禽流感，以及英國駐香港總領事館及韓國農林畜產食品部分別通報，指英國諾福克郡Breckland區和King's Lynn & West Norfolk區及韓國全羅南道長城郡爆發高致病性H5N8禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。



中心指，根據政府統計處的資料，今年首9個月本港從日本進口約50公噸冰鮮禽肉、約4,300公噸冷藏禽肉及約2億隻禽蛋、從英國進口約8,700公噸冰鮮和冷藏禽肉及約33萬隻禽蛋，以及從韓國進口約740公噸冰鮮和冷藏禽肉及約890萬隻禽蛋。



中心已就事件聯絡日本、英國及韓國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：蘇文軒