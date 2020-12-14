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黃應士捐贈500萬元予樹仁新傳系　推動媒體素養及新聞道德硏究

社會 20:12 2020/12/14

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黃應士（左）及樹仁大學副校監胡懷中（右），出席基金捐贈儀式。（樹仁大學圖片）

樹仁大學新聞與傳播系今（14日）宣布，為推動「媒體素養」及「新聞道德」等硏究，得到資深傳媒人及教育工作者黃應士慷慨捐贈500萬元，設立「黃沈慧珍新聞教育基金」紀念亡妻，基金將支持新聞教育和研究。

相關新聞教育和研究，將圍繞電子新聞為題，構建數碼檔案資料庫，製作口述歷史訪談及紀錄片，搜集珍貴文獻、手稿等，並將分階段免費開放給公眾查閱。

數碼檔案資料庫會透過深耕多位不同崗位媒體人之珍貴第一手新聞史料，製作「電視新聞史」等一系列檔案，同時配合VR呈現「新聞道德」個案研究，讓學生可以採用沉浸式學習，加深印象外亦可添加趣味。

硏究為期兩年，樹仁新傳系同時開展「媒體素養」講堂，並透過具資深傳媒經驗的學者為協作中學的學生免費教授數碼檔案資料庫使用方法，剖析本地新聞媒體發展的挑戰與機遇，盼讓年輕人了解「媒體素養」、「新聞道德」的重要性。

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責任編輯：吳卓峰

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