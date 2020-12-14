香港郵政推燙金印刷聖誕郵品　李小龍紀念郵票

▲ 今年香港郵政推出的聖誕郵票以燙金印刷。（尹櫻霖攝）

下星期五便是一年一度聖誕節，香港郵政今年再推出燙金印刷的「聖誕郵票IV」特別郵票，與大家同賀聖誕！另外，為紀念一代動作巨星李小龍，亦發行以「李小龍——武藝傳承」的特別郵票及相關集郵品。

一套四枚的「聖誕郵票IV」特別郵票，除了聖誕老人，還有本港地道特色，郵票上的聖誕老人，不但往茶樓品嘗香茗美點，到遊樂場打韆鞦，亦乘坐電車，向市民送上禮物。

小全張上則印有聖誕老人帶着薑餅人乘坐渡海小輪的插畫；自動黏貼小全張上「Merry Christmas」的字樣由點心、鐘樓、筷子等不同的香港特色元素拼湊而成；套摺的設計是聖誕老人背着香港標記之一的紅白藍尼龍袋派送禮物，內頁以各種富本地特色的聖誕掛飾作點綴，如舊式信箱、點心、傳統霓虹招牌等。

香港郵政早前趁李小龍誕辰80周年當日，以李小龍4部矚目的電影——《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》和《死亡遊戲》，以及其哲學思想與家傳戶曉的「截拳道」作設計靈感，發行一套6枚郵票及2款郵票小型張。

▲ 香港郵政推出李小龍郵品。（尹櫻霖攝）

另外，今次發行的紀念套摺外盒造型，取材自電影場記板，懷舊感十足。當中包含了一本郵票冊、一套6張明信片和1本筆記簿，筆記簿中有李小龍的生活照，由其女兒提供，封面亦印有李小龍的真跡簽名，售價為該系列郵品中最高。

市民若有興趣購買「聖誕郵票IV」特別郵票，或李小龍相關郵品，可到各郵局或香港郵政網上購物站「郵購網」選購。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰尹櫻霖